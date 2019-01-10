【校園墮樓】將軍澳中三女生　疑因感情問題墮樓　同學目擊事件

女生腳骨骨折，送院治理。

女生考試後墮樓 同學目擊事件

今日（10日）早上11時許，將軍澳香島中學校園內，有一名15歲的中三女學生墮樓，該名女生清醒，由救護車送院治理。警方正調查事件原因。據了解，該名女學生於校內三樓走廊，一躍而下倒臥校園操場位置，她左腳骨折。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信女生從校內走廊墮下，事件沒有可疑。

女生疑受感情問題困擾

據知，女生疑因感情問題輕生。事發時校內學生已考試完畢，女生墮樓時，身旁有其他同學目擊事件。將軍澳香島中學校長鄧飛指，校方現正了解事件。據校內網站顯示，該中學現時為中一至中五級上學期考試。教育局回覆指，局方已獲悉事件，對此不幸事件表示難過，學校已啓動危機處理小組跟進事件，為師生提供輔導與支援。教育局已派員到學校協助，並會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的支援。

心理學家：目擊者或會患 創傷後壓力症

註冊輔導心理學家萬家輝博士指，由於自殺行為普遍出於突然受到刺激，難以處理自身問題及不能平復情緒。另外有指，事發時有其他學生目擊事件，萬博士稱校方需要尋找心理專家及精神科醫生協助，部分目擊者有機會患創傷後壓力症，或會出現失眠、手震、情緒激動及難以集中精神，如果出現上述狀況，應向專家求助。

警員到場調查，據了解，該名女學生於校內三樓走廊，一躍而下倒臥平台，她左腳骨折。（梁銘康攝）

近年校園學生墮樓事件： 2018年04月10日：青衣牙鷹洲街中華基督教燕京書院，一名13歲女生放學後，由校園梯間墮下，她跌落地受傷，由救護車送院治理。 2017年9月25日：天水圍元朗公立中學校友會鄧兆棠中學，一名17歲讀中六的男學生，由校園高處墮下，他重傷倒卧操場，但搶救後證實不治。 2013年12月9日：荔枝角中華基督教會基真小學，一名十歲女生離奇墮樓身亡。學校未有報警，反而通知聖約翰救傷隊到場，女生送院後不治。

求助網站和熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線 : 23892222

醫院管理局精神健康專線 : 24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

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