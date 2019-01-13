警拘三名廣東茂名市祈福黨　涉及五宗騙案　受害人失80萬　

警方於今年1月11日拘捕3名來自廣東省茂名市，持雙程證來港的男女，相信他們與2018年2月至今年1月的5宗街頭祈福黨騙案有關，共騙取80多萬元財物。警方相信已成功瓦解一個街頭行騙集團。

警方在疑犯身上搜出現金。(黃迪雯攝) 今年1月8日，沙田警區接獲一名67歲女子報案，指她被街頭祈福黨行騙，騙取14萬元財物，沙田警區重案組接手調查，聯同商業罪案調查科進行分析，鎖定年齡介乎42至55歲的2女1男疑犯，於1月11日下午約2時，當3人經港珠澳大橋返回內地時，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪將他們拘捕，並在他們身上搜出8萬元現金及其他飾物，共值12萬元，相信為案件的贓物。警方會繼續調查被捕男女是否與其他街頭騙案有關，三人現正被扣留調查。

警方展示出祈福黨行騙流程。(黃迪雯攝) 經調查後，相信被捕男子為集團主腦，而集團另外涉及至少4宗在葵青、大埔、觀塘、東區等地發生的祈福騙案，受害人年齡介乎59至83歲，其被騙取80多萬元財物。集團主要由熟識香港情況的內地男子，帶同內地女子來港，要他們熟讀劇本，一人扮作與受害人找尋神醫，另一人則聲稱認識神醫，他們帶同受害人在街上徘徊，最終在一個人流較少的地方遇上假神醫，指受害人家人會有厄運，建議他們拿出財物祈福，最後偷龍轉鳳騙走財物。

警方指出，2018年1月至10月，共有7047宗騙案發生，比2017年同期多出19.9%，但街頭騙案只有27宗，比2017年同期下跌66.7%。警方呼籲市民繼續保持警覺，及多提醒及關心身邊長者，長者在街上如遇上陌生人，亦不應輕易將財物交予他們處理，特別現時年近歲晚，不少長者會有大量現金在身上，更易成為騙徒目標。如市民懷疑自己被騙，亦可致電反詐騙協調中心的防騙易熱線18222與反詐騙協調中心人員聯絡。