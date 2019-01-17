【長洲豬屍】東灣泳灘驚現三呎長死豬　蒼蠅亂飛　來源未明

長洲東灣泳灘驚現豬屍！今（17日）早10時27分，有市民於東灣泳灘，發現一隻3呎長豬隻屍體。由於內地多個省市爆發非洲豬瘟，市民擔心豬屍來自內地，並漂流到香港，大驚報警求助。警員經初步調查，案件列動物屍體發現，屍體將由相關政府部門撿走。至下午1時許，食環署人員亦到場協助。

據了解，豬屍位於東堤小築一座對開，豬屍惹來蒼蠅飛舞，當局正調查豬屍是否由其他地方隨水漂至。現場消息指，涉事地點非泳灘範圍，附近並無防鯊網或救生員。發現豬屍的李小姐，為在東堤小築租住渡假屋的女子，她對衛生環境感擔心，事發後戴上了口罩。

長洲東灣泳灘驚現死豬。（潘安奇攝）

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豬屍從何而來？長洲島上有屠房，但只是用作分割已由荃灣屠房屠宰好的豬殻。島上沒有大型豬場，但會否有個別島民有散養豬隻，仍有待了解。至於會否從海中漂流而來？

環保署2015年調查：約10%海上垃圾來自外地

根據環保署在2015年發表的《香港海上垃圾的源頭及去向調查》，本港於11月至3月旱季期間，主要受東北季候風和西北洋流的影響，故此面向盛行風的東部及東北部海岸及沙灘，會較受海上漂流的垃圾影響。而《調查》亦有圖解指出，本港旱季，大埔、吐露港、西貢，以及長洲東灣等海岸容易堆積海上垃圾，以長洲東灣泳灘為例，當年的調查顯示約10% 海上垃圾的源頭來自外地。