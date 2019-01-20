陳方安生妹夫陸鍾漢南山別墅豪宅內昏迷　送院搶救轉送養和ICU

今日（20日）清晨6時許，警方接獲報案，指一名老翁在淺水灣道41號南山別墅一單位暈倒。警員及救護員接報到場後，發現該名81歲姓陸的老翁陷入昏迷，將他送往律敦治醫院搶救，老翁的家人陪同送院。老翁現時情況危殆。警方初步調查後，相信事件無可疑，案件列作有人暈倒。據了解，事主為前政務司司長陳方安生的胞妹方寧生的丈夫陸鍾漢(81歲)，方寧生今日清晨亦陪同送院。至下午時份，陸鍾漢在醫生及親友陪同下，轉送養和醫院深切治療部。

約下午5時，方寧生離開養和醫院的深切治療部病房，向記者表示丈夫無事，之後乘坐車輛離開。

陸鍾漢自2000年起任中電控股獨立非執行董事，至2012年退任董事職位，當時他表示希望減少工作量，他亦同時辭任中電控股豁下的審核委員會及提名委員會委員。

南山別墅有不少城中名人居住，被冠以「名人住宅」的稱號。資料顯示，陳方安生家族曾持有低層單位予家母居住，其胞妹方寧生與丈夫陸鍾漢居頂層單位，前「財爺」梁錦松、伏明霞夫婦、藝人林海峰、彭羚夫婦、蔡一智夫婦等皆曾是住客。

女親友(左一)陪同送院。(賴南秋攝)

陸鍾漢轉送養和醫院。

太太方寧生現身養和醫院。(黃廸雯攝)