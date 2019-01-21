【屯門染紅】事隔三日主河「血水」已褪　村民：無人解答污水來源

上周六（19日）屯門大欖涌村一個貨倉凌晨起火，事後火場一直流出血紅污水，更流入大欖涌河，河道頓成「血河」。香港01記者今再返現場，事隔三日，火場位置未再見有紅水流出，惟該條小河道內紅色污水仍未散去，河水仍呈血紅色狀，而原本因紅污水流入而染紅的大欖涌河，今日紅水已褪去。

事隔三日，連接火場位置的小河道仍然維持血河狀態，惟火場位置已未再流出紅污水，而早前受影響染紅的大欖涌河，紅水則已褪去，回復原本水狀。環保署、渠務署今日曾到場，並進入貨倉內調查，而消防則到場記錄後離去。

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蔡先生指污水流出至今三日，仍未有人解答污水來源。 村民：事隔三日無人解答污水來源 聯安新村前村代表蔡先生表示，污水流出已三日，「三日𠵱家仲喺紅色！」，至今政府仍未有人回答不明污水來源，他認為政府應立即化驗並檢查，又指不相信污水為布匹染料，認為政府沒有部門處理事件，「當乜事都無。」

貨倉起火流出紅污水

周六（19日）凌晨1時許，屯門大欖涌村110號一個貨倉起火，消防花約兩個半小時撲救，至凌晨約4時14分將大火救熄。火警並無釀成傷亡，毋須疏散，肇事位置為裝有衣物染料的貨倉，事後火場一直流出血紅色污水，疑為貨倉流出，再沿水道流入大欖涌河。

回顧昨日「血河」情況：