【91歲賭仔】PTU搜筲箕灣東威大廈15單位破賭檔　拘117人最老91歲

警方根據線報，懷疑有不法份子利用筲箕灣東威大廈某部分單位，進行非法賭博活動，從中賺取利潤。警方今日（22日）12時45分進行突擊搜查，岀動東區警區特別職務隊、反三合會行動組、重案組、情報組、柴灣及北角分區雜項調查隊、巡邏小隊及3隊機動部隊共177名警員，搜查15個單位。行動中，65男44女（41歲至91歲）涉於非法場所內進行賭博活動被捕。另有8名人士涉經營賭場被捕。

警方指，相關單位由不同賭博集團持有，現場發現9個非法賭檔，檢獲61張麻雀枱、117副麻雀及3.3萬元賭款。非法賭檔主要以街坊為目標，部分賭檔需要朋友介紹，部分直接上去便可。集團會有專人到單位監察場地、設立閉路電視監控人士進岀。集團提供場地、麻雀、食物及飲品供人耍樂，繼而收取每小時50元到100元不等的手續費及佣金，初步估計上址收入每日10萬元。警方相信行動已成功搗破活躍區內的賭博集團

非法賭檔不是聚腳地

被捕人士中有年紀較大人士，警方指他們習以為常，認為非法賭檔只是聚腳地方。警方呼籲，仼何人士於非法場所賭博，一經定罪最高罰款3萬元及監禁9個月。任何人士主動或協助他人非法營辦、管理或控制賭場，若經《簡易程序》定罪，最高判罰款500萬元及監禁2年。若經公訴程序定罪，可罰500萬元及監禁7年。

