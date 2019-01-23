【街頭搶孫】孫女「失蹤」元朗重遇　香港嫲嫲內地外婆街頭爭孫

元朗發生街頭「搶孫」事件！今午下午1時許，元朗合財街合益街市，兩名女子在鬧市爭奪一名1歲半女童，兩人互不相讓，引起街坊圍觀，其間有人報警。警方接報到場調查，原來兩名女子分別為女童的62歲姓曾嫲嫲及64歲姓羅婆婆，經協調後，女童由婆婆帶走，案件列糾紛。事件被街坊拍照上載網上，引起關注，香港01記者與「爭輸」的嫲嫲取得聯絡，嫲嫲悲慟萬分：「小朋友愁眉苦臉，只想佢開開心心成長！」

譚小寶原先一直由曾女士照顧。（受訪者提供圖片）

曾女士表示，孫女昵稱譚小寶，是家中年紀最小的成員，家人心中的寶貝。小寶媽媽為內地女子，與前夫育有一名現年約10歲兒子，約4年前與小寶爸爸結婚，並着手申請來港，後來一度被懷疑假結婚，在2017年6月在內地誕下小寶釋疑，但同時無再到譚家留宿，而小寶媽媽及哥哥在同年年底獲批單程證。

小寶出生後3個月由女家照料，並有小寶爸爸每月支付4千元生活費。然而，小寶滿3個月大後，女方稱「一人湊一個」，將小寶交回男家照顧。「佢嗰陣又瘦又黃，條頸唔識轉，後尾發現係肌肉瘤！」曾女士心痛不已，對小寶更是悉心照顧，令小寶快高長大，展現歡顏，更被醫生稱讚「生得好」，一歲如歲半身高。

譚小寶上月被媽媽帶走。（受訪者提供圖片）

女孩獲單程證 內地媽媽帶走提出離婚

好景不常，曾女士稱，上月底小寶媽媽以小寶的單程證獲批為由，帶小寶回鄉辦理手續，其後一直拒絕男家與小寶見面，更於上周向小爸爸提出離婚。曾女士懷疑，小寶已順利取得身份證，可能有人不想工作，打算利用離婚及小孩申領綜援金。小寶「失蹤」逾月，譚家很是擔心，「個個都瘦咗」，尤其一手一腳湊大小寶的曾女士更日日以淚洗面，但多番聯絡不得其所，亦不知女家住址。

直至今日曙光乍現，曾女士在合益街市買餸時，竟發現一名坐在嬰兒車的女童與小寶相似，但較小寶瘦削，她上前細看：「個天有眼，真係我孫女！」曾女士即時將小寶抱在懷中，同時卻引起小寶婆婆羅女士的爭奪，小寶嚎啕大哭，你來我往之間引起街坊圍觀，更觸動警方到場，曾女士稱，警方指現時小寶由女家照顧，而撫養權一向偏向女方，曾女士逼不得已惟有放手。

小寶擁着嫲嫲（受訪者提供圖片）

曾女士不見小寶一個月，見小寶由活潑女孩，變得「木木獨獨」，並滿面愁容，初見面時更一度認不出最錫她的嫲嫲，後來認出嫲嫲後，緊緊擁抱，不願放手！曾女士稱不會放棄，正準備聯絡律師，爭取小寶撫養權，她說：「如果小朋友開心，畀佢湊唔緊要，但佢唔開心，我想畀小朋友開開心心咁大！」