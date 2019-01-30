【跟蹤區議員】林紹輝深夜遭男子尾隨報警　民建聯：巡視抄襲海報

石籬區議員林紹輝今日（30日）凌晨於FaceBook直播，聲稱遭兩名民建聯辦事處的職員跟蹤，有人更開口詢問：「你去邊？」令他感到不安，於是報警。民建聯則回應指，事件是源於林的一張有關長者福利的海報抄襲該黨的設計，於是派員巡視及記錄；惟林紹輝否認抄襲，且質疑其手法不當。

民主黨石籬北區議員林紹輝今日凌晨零時54分，於FaceBook專頁直播表示被跟蹤，並已報警，4名人士在場協助警方調查。據林紹輝指，他於凌晨返回位於石廣樓的辦公室工作，期間感到被跟蹤，行經石富樓遊樂場時望見遠處有一名戴口罩男子疑似監視他，遂起疑心。 戴口罩及連衣帽的男子徘徊 林返回辦事處後，瞥見門外有另一名戴口罩及連衣帽的男子徘徊，他走出門外時，對方更趨前問：「你去邊？」林追問其身份，但對方沒有回應並且急步離去，林於是叫保安協助截停，並以手機拍下片段，對方臉部向牆及避開鏡頭。其後一名男子趕到，亦取出手機攝錄過程，期間不發一言，林紹輝表示認出他是在遊樂場監視的人，亦認出兩人為民建聯大白田區議員郭芙蓉及葵青區社區主任郭玲麗辦公室的職員。

女子曾反擊：屈得就屈 警員到場調查 其後再有一名中年女子到達現場向兩人了解事件，沒有回答林紹輝她是否民建聯職員，並指自己是住客，經過現場亦合理，又指：「你咁樣講野唔得架！屈得就屈呀嘛？」而林表示認出她是石歡樓互委會成員的家人，亦是民建聯社區主任的職員。警方到場時，一名穿着綠色褲的男子表示「同事有事」，亦到場了解。林紹輝指，警方到場紀錄資料，今早亦邀請他錄取口供，他願意配合警方調查。

4名人士協助警方調查。（林紹輝FaceBook） 民建聯：巡視及記錄被抄襲的海報 民建聯新界西立法會議員陳恒鑌解釋指，事件源於林紹輝抄襲民建聯一張關於長者福利的海報，於是兩名職員到該區巡視及紀錄，期間一名職員在林的辦公室門外遇上林本人，於是詢問一句：「你做乜偷我哋啲設計？」期間沒有發生任何身體碰撞，然後林紹輝即報警。陳恒鑌引述涉事職員指，當時林手持新海報，在門外更換，並非只在辦公室入面工作。 而民建聯社區主任張燁媚曾於事件發生前，即昨日（29日）晚上11時26分上載林紹輝的海報照片，表示海報抄襲民建聯本月初在微信圈分享的設計。該帖獲陳恒鑌及郭芙蓉等人轉發。

民建聯指林紹輝的海報抄襲。（FaceBook截圖）