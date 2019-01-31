【珍惜生命】22歲法國男中環高處墮下亡　倒臥新世界大廈停車場　

中環一名22歲外籍男子高處墮下昏迷，被送院搶救後證實不治。下午2時許，中環皇后大道中16至18號新世界大廈，警方接報一名男子於高處墮下，倒臥於上址停車場天井位置，救護員到場處理，事主昏迷被送往瑪麗醫院搶救，其後證實死亡。警方正調查事件，於現場沒有檢獲遺書。

現場消息指男子為一名外籍男，於都爹利街一號天台墮樓後，倒臥新世界大廈停車場。據了解，死者為法國人，有情緒病紀錄，今日由父母陪同到都爹利街一大廈後，情緒激動，其後墮樓。

另外，死者兩名親友到場了解事件時情緒激動，其間有人疑襲擊於現場採訪的兩名男記者，並導致其攝影器材跌地損毀。警察公共關係科發言人回覆指，中區警署於今日（31日）下午約3時接獲兩名分別姓曾及姓劉男子報案，指早前在中區皇后大道中工作期間，有攝影器材被損毀及曾被人以手襲擊。警員接報到場，經初步調查後，案件交由中區警區跟進。

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