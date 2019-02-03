【勇妻救夫】洋服店主木凳擋牛肉刀　妻子赤手推兇徒助逃生天

今午約2時許，一名戴口罩男子手持牛肉刀，闖入荃灣川龍街48號一洋服店襲擊男店主，男店主利用木凳抵擋避過一刀，隨即逃出店外，妻子赤手推開兇徒，阻止對方追斬丈夫，其間手部受傷紅腫。警方及救護車接報到場，並於洋服店拉起封鎖線，目前案件仍在調查中，暫列作傷人案處理。現場消息指，兇徒手持牛肉刀犯案，事件疑與店主胞弟欠債有關。

女事主手部受傷，送院治理。（潘安奇攝）

從閉路電視畫面可見，事發時，黃先生及妻子正在店中央用餐，其間兇徒右手持牛肉刀闖入店內，舉手揮向店主，店主反應靈敏，隨即拿起木凳擋格，避過一刀後丟棄木凳跑出店外逃命，妻子為救丈夫，面對手持利刀的兇徒毫不畏懼，將兇徒推向洋服架，兇徒避開後追趕店主而去。

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遇襲店主黃先生（55歲）無受傷，事後返回洋服店協助警方調查，木凳留下刀痕，黃妻（53歲）左手輕傷受驚，送院時落淚。

黃先生稱，由於家人有欠債，2017年起不斷遭到恐嚇，洋服店多次被淋油刑事毀壞，近日更遭人貼欠債街招。今日一名戴口罩可疑男子直闖洋服店，利用20多吋長牛肉刀斬向其頭部，他隨即拿起手邊一張木凳抵擋，「如果冇木凳，肯定斬到我頭都甩！」

黃先生強調自己並無欠債，與兄弟姐妹多年無聯絡，服裝店由父親創立，已經營約40年。面對一連串恐嚇，黃先生早已不勝其擾，終日活在恐懼當中，無時無刻擔憂遭人偷襲，多次報警亦無解決，令他不禁紅了眼：「好辛苦！無晒辦法！」