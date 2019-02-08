【少訊邁進】深資領袖課程獲第三級認證　助青少年規劃未來路向

少年警訊即將邁向45週年，今年亦達成最新突破，由警察公共關係科營辦的少年警訊深資領袖的新課程「警務知識證書課程」，獲香港學術及職業資歷評審局認證為第三級，為期240小時的課程，有望為15歲至25歲的深資領袖提供全人發展訓練，得到正向價值觀、生涯規劃導向，同時提升體能。課程獲認證後，亦可計入「其他學習經歷（OLE）」的分數，有助學員日後升學。

深資領袖課程獲第三級認證。(Jpc少年警訊pprb圖片)

教育缺全人發展 課程有助訓練自強

少年警訊1974年成立，將邁向45年，少訊共有約20萬會員，是全香港最大的青少年組織，警察公共關係科於一年前起籌備為課程取得認證。警察公共關係科(社區關係)高級警司及課程總監余鎧均女士指出，現今青少年讀書壓力大，入大學像是唯一理想出路，學聯活動大多是幫助升學，對青少年而言缺乏趣味，但上大學不應是唯一出路，少訊希望透過生涯規劃的活動，令青少年對紀律部隊等職業增興趣，有助日後他們決定選科的方向。

第三級認證課程可計入OLE

此外，現時教育缺全人發展，除了學術性的課程外，缺少訓練青少年自強、領袖能力、團隊精神等。坊間不少制服團體，包括少訊作為半制服團體，參加活動卻無認證證書，升讀大學不計分，故「警務知識認知課程」獲第三級認證後，有助青少年的人生發展，並可計入「其他學習經歷 (OLE)」中。另一點是現今青少年被科技、社交媒體、電子遊戲吸引，體力有所下降，有必要為青少年建立健康體魄。

於2018年11月28日，警察公共關係科總警司謝振中（左五）會見到訪八鄉少訊中心進行實地視察的香港學術及職業資歷評審局評審小組成員，並由教職員於當日向評審小組詳細介紹專為青少年而新開辦的「警務知識證書課程」。(pprb提供)

課程費用全免 並設有獎學金

「警務知識證書課程」是全香港首個純為青少年而設學術及職業認證課程，認證期為四年。少年警訊共有約20萬名會員，年齡由6歲至25歲，共分三級制，分別是會員、領袖、深資領袖，晉升一級約需時一年。負責授課的警察公共關係科八鄉少訊中心警司兼課程副總監鍾健揚表示，新課程限15歲至25歲的深資領袖申請，每班不多於50人，課程長14個月，共240小時，以兼讀形式進行，每個月的週末上課兩天。課程費用全免，並設有獎學金予表現突出的學員。申請人必須有中三或同等學歷，懂廣東話，會讀寫中文，任何國籍人士，包括少數族裔皆可申請。

首班於今年7月開展

課程分別於3月、7月、11月開辨，首班於今年7月開展。上課地點共七個，包括八鄉少訊中心、警總警政大樓、警察學院基礎訓練學院、旺角警察體育遊樂會，及黃大仙、荃灣、大埔區的少訊會所。

課程共六單元 盼教育青少年成為滅罪伙伴

課程共分六個單元，分別是「青少年發展及公民教育」、「警務工作與社區警政」、「刑事司法制度及法例」、「刑事及交通法例」、「青少年領導才能」、「體能發展訓練」。透過六個單元，學員可望學會公民社會責任，規劃職業路向，明白執法人員才能及要求，了解不同法例的刑責，肩負領導責任、帶領團隊，同時提升體能達至指定水平，成為青年領袖、滅罪伙伴。學員需達八成出席率，當中在八鄉少訊中心進行的五日四夜青少年領導才能訓練營需要百分之百出席。學員亦需要在不同的考試中取得合格成績。

警察公共關係科(社區關係)高級警司及課程總監余鎧均(中)女士指，「警務知識證書課程」是全香港首個純為青少年而設學術及職業認證課程，認證期為四年。(pprb提供)

課程獲認證可提升少訊升級原動力

警察公共關係科(社區關係)警司兼課程副總監黃冰冰表示指出，少訊會員共約19.5萬人，當中領袖等級會員只有500多人，深資領袖140多人。由於課程僅限深資領袖申請，她相信課程獲得認證有助提升少訊升級原動力，同時亦與本地及海外青少年訓練機構睇齊。

至於課程的優化及持續發展上，警方公共關係科會不斷接收對外意見，與21個警區的警民關係組開會詢問他們對課程意見，少訊中央諮詢委員會會定期開會，將認證課程定為恆常討論議題。亦會向校方了解課程意見。他們會定期及不定期試學，確保課程合符標準。