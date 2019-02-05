【豬年BB】兩女一男豬B搶閘出世　新手父母望兒子無憂成長

豬年伊始，兩男一女豬年寶寶搶閘出世！浸會醫院一名重3.45公斤BB女，為葉氏家庭的第三個孩子，今早兩位年幼哥哥亦到，葉太指希望兩個兒子能照顧妹妹。葉先生亦希望女兒「做個好人」，並健快樂地成長；至今日凌晨約12時33分，東區醫院一名姓黃男嬰出世，新手父母將兒子名為「黃豆」，皆因兒子第一次照超聲波時，在太太子宮內「好似粒黃豆」。黃先生更指，「辛苦太太，多謝佢帶左阿豆畀我！」

葉太指目前還未為女兒改名，又指「希望佢快高長大，身體健康！」而爸爸則寄望她「做個好人」。她表示，與先生相識十多年，自己為家庭主婦，先生則從事銀行業，兩人約五、六年前結婚，先後誕下兩名男孩，「想追返個女所以生第三個。」此次為第三次剖腹生子，由於早有首兩次經驗，已清楚大概流程，但仍然印象深刻。被問及會否感家中有三名小朋友會否擔心辛苦，她則表示「都會擔心辛苦，逐步逐步嚟應該ok。」

浸會醫院一名女嬰於零時零分搶閘出世，醫院代表今早向女嬰送上利是，並向母親葉太送上祝福。葉太今日剖腹誕下重3.45公斤的「豬b」，兩名兒子及父親均到埸探望，兒子表現雀躍，不時到母親前手摸女嬰，長子表示將好好照顧妹妹「抱佢」，又表示「唔會蝦佢」。

（鄧栢良攝）

母親陣痛廿小時 終誕豬B

另外，東區醫院一名男嬰於零時33分出世，首為人母的黃太順產誕下重2.85公斤的男嬰，東院院長今早特意向男嬰送上小帽子。33歲的黃爸爸從事保險業行業，媽媽則姓鍾、31歲，為公司接待員，兩人已拍拖五年，於兩年前結婚。

兩人為男嬰改名為「黃豆」，因為爸爸姓黃，而第一次照超聲光仍在子宮內的孩子「好似粒黃豆」，暫時男嬰仍未改名，黃生指日後將找人為其改名。兩人表示，男嬰的預産期原為上月30日，惟生產日期延後續成「豬年BB」。

陣痛二十多小時 今凌晨誕下男嬰

昨凌晨（4日）黃太於開始作動，陣痛二十多小時後，至晚上用約二十分鐘便將男嬰誕下。黃生指，當時他有進入產房陪產，捉住太太手支持她。兩人均替兒子成為「豬B」感到開心，望兒子可以像小豬般「無憂無慮」，「想佢開開心心健健康康就夠啦」黃生又表示「辛苦太太，多謝佢帶左阿豆畀我」。

他們又指，現時家裡可以四代同堂，是最好的新年禮物。黃太又表示感謝醫護人員，在人手緊絀的情況下，只要按鐘醫護人員五分鐘便到，又指生產時不斷有醫護人員為佢打氣「每一句加油都比到動力我」。