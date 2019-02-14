【跑手闖屯門公路】重型車旁練跑　跑手行錯路：想跑去旺角但冇路

一名姓高男子在屯門公路上練習跑步，他指想練習跑4,000公里，預計日後由香港跑去蒙古。（陳諾希攝）

日前回港度假 下錯車誤闖公路

今日（14日）下午近三時，一名姓高男子在屯門公路上練習跑步，該名身穿跑步衫褲的高先生指，「我想跑去旺角，不過我冇路行！」由於道路危險，他最後登上香港01採訪車離開。在車上高先生說，他想練習跑4,000公里，目標是日後可由香港跑去蒙古，由於路程遙遠及訓練需時，暫時仍未找到跑友。

公路危機四伏 男子乘採訪車離開

高指，他於香港出世，小時候移民加拿大，至四日前回港度假，由於他不熟悉香港的交通，因「落錯車」，輾轉跑至高速公路，「我覺得唔危險，因為條路闊！」最後，高於深井嘉頓廠房對開下車，繼續練跑。據資料顯示，行人可經青山公路的行人徑，徒步前往荃灣區。

運輸署：行人禁止使用快速公路

本港曾多次有人於公路踏單車或跑步，不過很快就被警方截停，並帶上警車離去。包括去年五月，一名內地旅客於西九龍快速公路踩單車，其間多輛重型貨車在他旁邊駛過，男子之後由警方帶走。據運輸署資料顯示，騎單車者及行人禁止使用快速公路。在快速公路範圍的界綫，設有鐵絲網，切勿攀越或穿過這些鐵絲網。