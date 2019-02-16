【賊車墮河】目擊者憶四警車堵路剿匪　三賊跌斷骨　16歲女落網　

元朗昨（15日）晚發生警匪追車戰，載有三名竊匪的七人車被警員圍剿，賊車衝破鐵絲網墮河，三匪斷腳骨折，頭破血流，兩人負傷渡河逃走無果，全部被捕。行動中，警方合共拘捕4男3女，年齡介乎16至47歲，三女子分別是被捕人的女友及朋友。警方指爆竊集團是機會主義者，向住宅單位拍門，無人應門便即爆竊，初步相信涉及13宗案件，涉款約460萬元，行動中已起回逾100萬元的首飾及名錶。 有目擊者指出，涉事七人車停泊在新港酒店附近露天停車場已有數天，昨晚打算離開停車場時，遭警方圍剿，期間警員喝令「落車，唔好走」，場面驚險。

新界北總區刑事部展示檢獲的贓物及證物。（王譯揚攝）

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警方指出，去年12月至本月14日，港、九、新界等地區發生13宗爆竊案件，包括北角、九龍城、荃灣、葵涌、青山、沙田、屯門、元朗、天水圍、落馬州，疑是同一本地爆竊集團所為，涉及金額高達460萬元。

疑匪不熟路及驚慌過度 踩油失控墮河

新界北總區重案組接手調查，根據情報分析、翻查閉路電視片段後，鎖定涉案集團成員。至昨日（15日）認為時機成熟，採取拘捕行動，人員在元朗東成里路一號新港酒店，發現三名目標男子坐在一輛七人車上。人員上前表明身份，對方卻駕車逃走，倒車左轉入一條單程路，經過一間泰國餐廳後，續逃至一個露天停車場時，在停車場內與兩輛私家車發生碰撞。警方懷疑疑匪不熟路及驚慌過度，加上七人車馬力甚大，加速後失控撞向停車場圍欄，繼而墮河。

車上三人重傷 兩人負傷逃走終被捕

車上三人皆受一定程度傷勢，其中一人腿部骨折，當場被捕；另外兩人頭部流血、肋骨斷開、盤骨移位，但仍爬出車外，嘗試渡河逃走，被追至的探員制服。其後，探員在於附近的新港酒店拘捕兩名同行女子。另外亦分別在葵涌及天水圍的住宅單位拘捕一男一女。

車內、疑犯身上及河道檢大量失物

被捕4男3女，年齡介乎16至47歲，全部被扣查。警方在車上及疑犯身上檢獲部分失物，包括首飾及名錶，初步價值超過100萬元。警方不排除他們當時正準備處理贓物或轉售圖利。由於不排除失物拋出車外散落河道，警方行動部重點及搜查組的警察搜查隊人員經六小時搜查後，尋回更多失物及證物。警方在部分被捕人士家中尋獲大量爆竊工具、攻擊性武器、吸食毒品工具及懷疑犯案穿著的衣物。

檢獲的失物包括多款名款。（王譯揚攝）

被捕三女子為竊匪女友、朋友

警方經深入調查後，發現集團主要由本地人士運作。被捕四男為爆竊集團主腦及成員。3女子為被捕男子的女朋友或朋友，包括16歲被捕人士為竊匪的朋友。調查亦見，集團成員的角色會不斷交換，無固定分工，一旦「入鏡」後會轉低調。而被捕女朋友及女友人，暫無證據顯示她們有參與爆竊活動，但不排除她們知情或協助處理贓物。警方亦不排除有其他集團成員，會作進一步拘捕行動。

集團是機會主義者 拍門無人應即爆竊

涉案爆竊集團多以住宅樓宇為目標，包括別墅、私人屋苑、單棟性坐宅，他們會挑選保安鬆散的住宅，趁假日多人探訪時，扮探訪者進入大廈，部分案件發生於假期前後或正值節日；或選擇正進行裝修工程的住宅大廈，假扮工人進入大廈再尋找目標單位。集團犯案方式是機會主義，主腦派人尋找目標單位，成員會向不同單位拍門，一確認單位內無人，便會迅速入屋爆竊。

警方起回多款名錶。（王譯揚攝）

四探員車圍剿賊車

據目擊者表示，涉案七人車，停泊在東成里路新港酒店附近露天停車場數天，至昨（15日）晚7時許，七人車離開停車場，駛至新港酒店門口時，被一輛載著便衣探員的車輛於正前方欄截，並有三輛探員車輛封鎖所有出入口。警員立即喝令七人車上的疑犯落車，惟七人車內的疑犯沒有聽從，反而後退回露天停車場，在車場內轉彎時，疑連環踫撞多輛私家車。警方圍剿七人車、堵塞所有出口，更多番喝令疑犯「落車，唔好走！」七人車走投無路下，衝破一個鐵絲網，向下衝近十米墮進河中，四輪朝天，車上三名男子被困。

七人車衝破一個鐵絲網，向下衝近十米墮進河中。（蔡正邦攝）

七人被捕 起回大部分賊贓

七人車涉及一宗九龍城住宅竊案。案發於周四（14日）下午4時許，九龍城太子道西295號某單位大門被撬，房內一個約1呎乘1呎的夾萬不翼而飛，內有30隻名錶及少量首飾，約值350萬元。警方翻查現場一帶的閉路電視畫面，揭發2名形迹可疑男子，將一個夾萬抬離現場,，並將夾萬搬進一輛七人車內。警方鎖定數名目標人物，到元朗東成里新港酒店附近埋伏，至昨晚與匪徒展開追逐戰，拘捕七人車上三名男子，其後於新港酒店內再拘捕兩女，並在葵涌、天水圍再拘一男一女，並起回20多隻名錶。案件由新界北總區重案組第3隊接手調查。

發生警匪追逐展的露天停車場。（蔡正邦攝）