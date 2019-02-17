【公路倒車】私家車疑遲切線　粉嶺公路倒車突圍　網民﹕永久停牌

網上流傳一段驚險的駕駛片段，一輛私家車在粉嶺公路往新田方向行駛，駛至近上水北區醫院時，疑遲了切線，向落馬州方向繼續行。司機驚覺行錯線，竟在公路左線停下，一輛重型拖頭在鄰線駛經時亦「響按」警告，接著亦有多輛車輛快速駛過。私家車慢慢前行稍為靠向左邊，司機疑待車輛減少後，竟在左線倒車十多米，切入影斜線後，駛出公路9號出口向石崗方向離開。

網民﹕應該終生停牌

網民對涉事私家車司機的舉動予以嚴厲譴責，認為司機的駕駛態度惡劣，公路停車屬危險駕駛，「應該終生停牌」，並要求上傳影片者要協助舉報，不可以姑息養奸。有網民直指以為只有大陸才有人胡亂駕車，「香港都有，真係隨時害死人」。有網民指私家車繼續向前行，在下個出口離開仍可以到達上水。

根據《道路交通（快速公路）規例》，在快速公路駕駛時，駕駛人不得在快速公路上掉頭或倒車。除非中途壞車或遇有緊急事故，否則不得在快速公路任何一處停車或泊車。任何人無合理辯解而違反上述條文，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款$5,000及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款$10,000及監禁6個月。

私家車公路倒車連環圖﹕