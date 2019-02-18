【公廁食飯】工會斥夜更員工無飯鐘不人道　食環：夜更工作時數短

一張清潔工人在公廁洗手盤上開飯的照片，引起網民的反思，為辛勞的工人不能好好吃一頓飯而感到心酸。有業界人士稱，相中清潔工人的情況，是揭露了現時外判商清潔工的悲慘情況，沒有足夠的休息空間可讓清潔工好好休息，夜更清潔工甚至沒有休息時間，要連續工作6小時。

部分廁所內設有值勤室。（資料圖片）

食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑指，現時外判清潔工分早、夜兩更，早更工作時間為9小時，中間有一小時的無薪食飯時間，很多工人想趁放飯時間休息一下，於是便草草吃完飯。由於時間有限，清潔工一般傾向不外出吃飯，如廁所設有值勤室，他們會留在裡面，若沒有值勤室則在儲物室休息，惟裡面的環境欠佳，因有些儲物室沒有窗戶，放置了拖把等清潔工具，又難安裝風扇，非常侷促。李美笑認為，清潔工的休息空間非常不足。

夜更需連續工作6小時 沒有休息時間

早更有一小時的休息時間，夜更卻連休息時間也沒有。李美笑透露，近年夜更清潔工的資源不斷減少，現時夜更清潔工的工作時間為6小時，中間沒有休息時間。李美笑指，有時夜更清潔工自行食飯，被巡邏的食環人士發現時，食環署更會向清潔工所屬的外判商投訴，因清潔工涉於上班時間吃飯。李美笑稱，沒有休息時間相當不人道，認為夜更清潔工的情況很慘。

公廁內設有值勤室，但空間不大，放有不少雜物。

食環署發言人指，一般而言，日更廁所事務員可享有一小時午膳時間，他可在值勤室或出外用膳。夜更的廁所事務員因工作時數較短，沒有一小時用膳時間，但有小休時間進食。如環境許可，公廁會設有值勤室。員工可選擇在值勤室進食或到公廁鄰近適合地方進食。

食環署經了解後，得悉該廁所事務員為夜更外判員工。他可於當值期間在其工作的公廁設有的值勤室、或公廁旁的承辦商員工點名室兼休息室、或附近的公園小休及進食。據了解，該員工當日因附近公園太多人，所以選擇在公廁內進食。認為這樣做不衞生亦不適當，會勸諭他到適合的地點進食。

非所有廁所有值勤室

食環署回應指外判員工可於值勤室或休息室進食，李笑美稱，現時不是所有廁所都有值勤室，因當時設計廁所時，基於地方問題，甚少會將設計值勤室設計在內，現時要在設計上再改動很難。至於休息室，更是非常少。李笑美又指，即使有值勤室，環境也非常差，因未必有窗戶，「夏天係入邊又焗，啲臭味攻入嚟，真係頂唔順。」