【箭嘴車意外】長青公路的士撼箭嘴車　防撞「風琴」奏效三人輕傷

青衣發生涉及箭嘴車交通意外。現場為長青公路往九龍方向近長青隧道入口，上址為三線行車，但凌晨時份因進行維修工作，故需「三收一」，工人將一輛箭嘴車停放在快線，指示後至車輛切線。

惟至凌晨3時許，一輛載有兩名乘客的市區的士，駛至時疑收掣不及，直撞向箭嘴車，所幸箭嘴車的車尾開啟了風琴式防撞架，的士撼向防撞架，卸去部份衝力，的士雖然仍嚴重受損，安全氣袋亦彈出，但車上三人則僅受輕傷。救護車接報趕到現場，將兩名乘客及司機合共三名傷者送院治理。警方正調查車禍成因。

時速70公里以上道路 工程車須設備防撞欄

路政署修定《道路工程的照明、標誌及防護工作守則》，並在2018年1月1日起生效，規定在時速限制70公里或以上的道路進行工程，須設備「車載式緩撞裝置」（車尾防撞架）的護航車或適當防撞等級的護欄。

的士撞向箭嘴車的風琴式防撞架。(賴南秋攝)

的士撞向箭嘴車的風琴式防撞架。(賴南秋攝)

近年涉及箭嘴車的交通意外

2019年1月31日，獅子山隧道公路往九龍方向，一輛寶馬房車撞向箭嘴車，繼而反肚及車頭冒煙，車上男司機及女乘客被困。

2019年1月30日，汀九橋往屯門方向，一輛七人車撞向路中風琴防撞欄，車頭撞毀嚴重。

2018年7月16日，北大嶼山公路，一輛的士撞向箭嘴車，司機頭部流血。

2018年2月8月，青馬大橋往九龍方向，一輛Tesla撞向箭嘴車，Tesla車頭嚴重損毀。

2017年12月1日，屯門公路往元朗方向，一輛客貨車箭嘴車相撞，客貨車司機被困昏迷，送院後證實不治。