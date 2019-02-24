東九龍新界南設路障反酒後駕駛　四司機被捕　

警方東九龍及新界南警區打擊酒後駕駛，展開「QUICKCHASER」行動，在區內多個地點設置流動呼氣測試中心及路障，共拘捕4名司機，涉嫌酒後駕駛，另外，警方於行動期間截獲一名被通緝人士。

東九龍總區交通執行及管制組特遣隊及巡邏小隊人員昨日（23日）晚上10時起在區內進行反非法賽車及反酒後駕駛行動，在區內多個地點設置流動呼氣測試中心及路障，向472名司機進行隨機呼氣測試，當中兩名分別28歲及46歲男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，及發現一名37歲男司機為「被通緝人士」，其中46歲男司機亦被發現行車證過期。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員，於今日（24日）凌晨於新界南總區進行反酒後駕駛行動，在區內多個地點設置流動呼氣測試中心及路障，向137名司機進行酒精呼氣測試，當中兩名分別37歲姓陳及50歲姓張男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。被捕人士已准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。

警方呼籲及各駕駛人士，酒後駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，以保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。