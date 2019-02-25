【奪命工傷】新田維修輪胎工充氣爆開　被氣流擊中送院後不治　

工人為左邊車胎充氣時發生意外。（梁銘康攝）
新田米埔隴村一個車場，今日（25日）早上發生懷疑車胎爆胎事件，一名姓黃的57歲工人疑替車胎進行充氣工作時，現場突然傳出巨響，其45歲工友報警。工人被氣流擊中頭部，陷入昏迷，被送往北區醫院搶救，延至下午4時10分不治。警方初步調查後，相信事件沒有可疑，案件列作「工業意外」。
現場消息指，發生意外時，工人正為左邊車胎充氣。現場所見，涉事車輛掛有中港車牌，涉事車胎被放在車身旁，地上遺下疑似車胎零件。涉事車場公司負責人確認傷者為其員工，但表示不方便透露事件詳情。
輪胎充氣屢生意外
今年（2019年）1月16日，將軍澳環保大道堆填區一個地盤內，一名61歲工人疑維修貨車車胎時，車胎突然爆裂，被爆炸氣流及碎片擊中頭部，眼部受傷，送往伊利沙伯醫院治理。
前年（2017年）1月23日，荃灣芙蓉街與享和街交界一間車房，一名51歲姓李男工人疑為一汽車輪胎充氣時，輪胎突然爆破，工人即被輪胎的氣流及碎片擊傷。
車胎充氣時可用安全防護裝置
汽車工業學會會長李耀培表示，車胎充氣時過度膨漲、車胎內壓力過大而突然爆開，其原因或有二：一、輪胎外壁通常用鋼線支撐，如長期使用有磨損，包括胎的鋼線損壞的話，再泵胎氣時有機會爆胎。貨櫃車或一些重型車的胎氣通常是100磅。；二、欠缺儀表監察泵胎氣的過程，導致過度充氣。氣流流出時，車胎一般亦會彈出，傷及旁邊的工人，而一般重型車的車胎體積較大，如發生意外擊中工人，後果最嚴重可致命。
根據職安局資料，為輪胎充氣時應使用安全防護裝置，此類安全防護裝置必須有足夠強度，以吸收爆炸時所產生的能量，並且尺寸適中，以阻止故障時車輪組件彈出。輪胎充氣時，應遠離安全防護裝置。 資料指，較常用的安全防護裝置包括安全籠、安全架、柵欄固定式輪胎充氣防護裝置；及「一根棒式」輪胎充氣防護裝置等。
警方在涉事車場調查。（梁銘康攝）
涉事貨櫃車掛有中港車牌。（梁銘康攝）
疑似工友及警員到達醫院。（梁銘康攝）