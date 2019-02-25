【奪命工傷】新田維修輪胎工充氣爆開　被氣流擊中送院後不治　

工人為左邊車胎充氣時發生意外。（梁銘康攝）

新田米埔隴村一個車場，今日（25日）早上發生懷疑車胎爆胎事件，一名姓黃的57歲工人疑替車胎進行充氣工作時，現場突然傳出巨響，其45歲工友報警。工人被氣流擊中頭部，陷入昏迷，被送往北區醫院搶救，延至下午4時10分不治。警方初步調查後，相信事件沒有可疑，案件列作「工業意外」。

現場消息指，發生意外時，工人正為左邊車胎充氣。現場所見，涉事車輛掛有中港車牌，涉事車胎被放在車身旁，地上遺下疑似車胎零件。涉事車場公司負責人確認傷者為其員工，但表示不方便透露事件詳情。

輪胎充氣屢生意外

今年（2019年）1月16日，將軍澳環保大道堆填區一個地盤內，一名61歲工人疑維修貨車車胎時，車胎突然爆裂，被爆炸氣流及碎片擊中頭部，眼部受傷，送往伊利沙伯醫院治理。

前年（2017年）1月23日，荃灣芙蓉街與享和街交界一間車房，一名51歲姓李男工人疑為一汽車輪胎充氣時，輪胎突然爆破，工人即被輪胎的氣流及碎片擊傷。