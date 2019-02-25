屯門兒童院兩男童失蹤　職員尋遍不果報案

屯門兒童及青少年院有男童逃走失蹤。現場為屯門散石灣北路3號，中午約12時30分，兩名15歲男童到屯門鄧肇堅運動場出席活動後失蹤，職員尋獲不果於是報案。經初步調查，案件列「失蹤人士」，暫由青山分區人員跟進。

據了解，屯門兒童及青少年院保安由社署全權負責，院外未有警察駐守，但有俗稱「啹喀兵」看守。院內收容被監護及照顧的兒童、青少年違法者和非法入境兒童。根據不同情況，部分院內青少年可離開兒童院參與活動。逃走的青少年是否「走犯」，需根據當時被判進兒童院的罪行來決定。若被判社會服務令的青少年逃離兒童院，會被視為違反社會服務令，若該名青少年因犯罪而被判進兒童院，則視為「走犯」。

過往曾發生兒童院有青少年逃走事件。2012年9月24日，屯門兒童院四名15至17歲青少年疑情緒失控，在院內企圖自殘不適，由職員陪同送醫院求診期間，突然逃離醫院，社工遍尋不獲後報警。2012年，一名入住在屯門兒童及青少年院舍候審的十三歲女童，聲稱不適被送往屯門醫院留醫，凌晨趁看守她的院舍女職員不察覺逃走，警方最後將她尋回並送返醫院。

位於屯門散石灣北路3號屯門兒童及青少年院，為一所綜合院舍，前身是青山男童院，於2007年3月啟用，由全香港六間前兒童院，包括馬頭圍女童院、培志男童院、海棠路兒童院、粉嶺女童院、沙田男童院及坳背山男童院合併為一，裏面包括收容院、羈留院、拘留地方、核准院舍（感化院舍）及感化院。