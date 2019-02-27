【元朗雙屍】夫婦疑欠債燒炭亡　冷氣香熏掩飾　死去兩周始揭發

警員到大廈內調查。（黃景洪攝）

元朗有一男一女倒斃在家中。今（27日）上午十時許，元朗好順福大廈一名保安報案指，樓上單位有一對夫婦未露面及傳出異味。消防到場破門入屋，發現屋內有一男一女倒臥在家中，旁邊有一盤已燒過的炭，兩人當場證實死亡。警方指二人為夫妻關係，估計死去約兩個星期，經初步調查案件無可疑，懷疑夫婦因財困而自尋短見。

現場消息指，男死者姓沈54歲，任職倉務員，其妻姓鄭56歲，為家庭主婦，患有糖尿病。警方初步調查二人欠債十多萬元。刑事調查隊第三隊總督察葉文儀表示，事發時單位大門反鎖，睡房關門開大冷氣，冷氣出風口放了香氛，兩人戴口罩睡在床上，皮舖蓋至頸部。兩人於鐵鑊上燒炭，而炭的旁邊放有鐵鉗、廚房手套及新炭。法醫調查後無發現表面傷痕，詳細死因有待驗屍報告。警方於現場沒有檢獲遺書，已經通知男死者妹妹和女方家人。

據了解，上址為夫婦兩人的物業，死者與家人疏離並無子女。案發單位約400呎，有兩房一廳，一間雜物房及一間睡房。

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