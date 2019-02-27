員工自編mean爆通告揭地盤工減薪　資方指非公司文件但減幅更勁

網上流傳一張聲稱一間工程公司的通告，指公司所有員工下月起減薪，又指「今天不努力工作，明天努力找工作！」，引起網民狂批。香港01記者向有關公司查詢，職員指公司最近有減薪決定，惟澄清通告為一名離職員工所為，事前並無獲得公司批准，事件令公司相當麻煩。

網上流傳一張聲稱為天美工程有限公司的減薪通告。（網上圖片）

一張聲稱為天美工程有限公司的通告今日於Facebook流傳，內容指由下月1日開始，公司所有員工減薪「每日100元」，通告又指「有權選擇不做，但上班就請做好自己本份」，最後以大字列出「今天不努力工作，明天努力找工作！」。圖片引起網民批評，有留言指「做唔做都罷啦」、「夠晒惡」，但亦有眼利網民質疑通告沒有公司印。

工程公司職員：公司因地盤減少 日薪減至市價

香港01記者到天美工程有限公司的辦公室了解事件，一名職員回應指，公司專門負責地盤工程中上板及釘板工序，職員指上板及釘板工人日薪市價約為1300元及1900元，過去公司提供員工的薪金比市價高約數百元。惟公司最近指因負責地盤減少，需要將工資與市價水平看齊，因此決定將上板及釘板工人日薪減至「市價」。

通告為離職員工「玩嘢」

職員指，於網上流傳的通告出自一名於地盤負責記數的文職員工，他於農曆新年前已因減薪問題離職，但最近兩天仍要上班，職員指該名文職員工今日突然將該張通告張貼，事前並無獲得公司批准，通告上亦無公司蓋印，形容事件是他「玩嘢」做成，事件令公司今日相當「麻煩」，多間大公司亦來電詢問事件。職員又澄清以他所知，公司並無員工因減薪問題辭職或被解僱。

周聯僑：1900元日薪非市價 惟釘板、扎鐵面臨「唔夠工開」

根據建造業總工會去年10月的數據，模板工人的日薪為2500元，該會理事長周聯僑指，數據由工會向工人調查，當中7成工人可取得數據所指的酬金，因此不存在1900元市價。惟他指出近來因基建工程延誤，釘板、扎鐵工人面臨「唔夠工開」，有老闆或會向工人減薪，工人可自行選擇做不做。以日薪工人而言，老闆需要於開工前向工人定明薪金，但無需提早多日通知。