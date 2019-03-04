【又淋起漆水】大埔新屋家村10車遭刑毀　車主：想警察加強巡邏

大埔碗窰新屋家村，繼去年8月發生7車刑毀案後，再有10架私家車遭刑毀！今（4日）早7時許，大埔碗窰新屋家村，有車主取車時，發現多輛私家車遭淋起漆水，遂報警求助。警員接報到場，發現共10輛停泊上址的私家車遭刑毀。警方不排除兩宗案件有關，正展開調查。



去年8月21日，凌晨2時許，大埔新屋家村，有村民發現停泊於附近碗窰路露天車位的座駕，遭人淋潑起漆水毀壞。警方趕抵後，發現共7輛私家車同被「毀容」，調查後將案件列作刑事毀壞處理，一度翻看附近閉路電視片段追緝狂徒。

私家車遭淋起漆水。（梁銘康攝）

劉先生指，去年刑毀案中，其私家車亦中招。（梁銘康攝）

路邊不少車輛被拮爆鈦或劃花



車主劉先生指，今早取車時，赫見10架車被淋起漆水，坦言「冇得罪人，唔知咩事」。劉先生稱，事件與去年刑毀案如出一轍，「呢條村最近治安唔係太好，好多泊路邊車（輛）被拮爆鈦（或）劃花，一個月成十單八單」，無奈指「最想警察加強巡邏」。

劉先生續指，去年刑毀案中，其私家車亦中招，維修費約兩萬港元。他又指，去年天眼拍下犯案經過，惟記憶卡被警方取走後，一直無歸還，他亦忘記重新裝上記憶卡，惜今次未能拍下犯案經過。

劉估計，兇徒今日凌晨3時至早上7時期間犯案。他又稱，附近露天停車場月租約2,000元，涉事車場月租則約1,500元，懷疑事件與月租費用有關。