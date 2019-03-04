【筲箕灣塌棚】養和東區醫療中心工人墮地　430人疏散　

受事件影響，東區走廊一線封閉。（Howard Law上載至FaceBook《小心駕駛》） 筲箕灣東都中心發生棚架倒塌！今（4日）早9時許，筲箕灣阿公岩村道5號東都中心，一幅30米乘50米棚架突然倒下，向東區走廊方向傾斜。66歲姓劉工人，當時在約5米高棚架上工作，墮地胸口受傷，清醒送東區醫院救治。受事件影響，東區走廊往太古城方向慢線一度封閉，現場約430人需要疏散。



警方經初步調查，相信事件無可疑，列作工業意外處理。 涉事大廈東都中心位於阿公岩工業區，資料顯示，養和醫院於2014年以13億購入全幢，涉及總樓面面積約21.6萬平方呎。



正了解意外成因 養和醫院：向受傷工人致以慰問



養和醫院發言人表示，今晨約九時半，一名受僱於承辦商的外判工人，在阿公岩村道5號地盤工作期間，地盤低層一幅棚架鬆脫。該名正在棚架附近工作的工人受傷，即時被送往東區醫院治理，送院時清醒。涉事為養和東區醫療中心地盤，醫院正跟承辦商了解意外成因及向受傷工人致以慰問。

消防協助救援。（梁銘康攝）

連接棚架及牆身鐵線疑遭剪走 周聯橋：屬工序溝通問題

香港建造業總工會顧問周聯橋指，負責玻璃幕牆或雲石工程工人，或為方便起見，剪走連接棚架及牆身的鐵線，以致棚架墮下，屬工序溝通問題。周聯橋稱，總承建商及判頭，必須與搭棚公司定期開會，了解工人何時、為何及如何剪走鐵線，「唔係你剪我又剪」，令棚架與牆身失去拉力。

周聯橋續指，如工人須剪走鐵線，必須將棚架綁好，並告知其他工人，避免意外。