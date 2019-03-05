【街頭斬人】泰拳手被斬腳案　警再拘新義安九人

港泰拳代表上周五（1日）於尖沙嘴街頭遇襲，被五刀手斬腳。警方翌日拘捕3名涉案男子，三人已獲准保釋，須於四月上旬到警署報到。至今日（5日）警方於沙田區再拘捕8男1女，涉嫌傷人及串謀傷人，現正被扣留調查。警方亦在尖沙嘴加連威老道一停車場拖走一私家車，車內檢獲大量武器，懷疑與案有關。

港泰拳代表遇襲受傷，現場留有大灘血漬。(資料圖片)

事發於上周五晚上9時許，一名姓王24歲男子駕駛一輛私家車停於金馬倫道16號對開，準備接載朋友時，5名男子由另一輛私家車下車，以錘仔及刀施襲，受害人的雙腳被斬傷。刀手逞兇後，立即登上私家車沿加連威老道向漆咸道南方向逃去。傷者清醒送院。警方翌日拘捕3名涉案男子，三人已獲准保釋，須於四月上旬到警署報到。

油尖警區助理指揮官（刑事）曾仲斌指出，經詳細調查及情報分析後，警方再於沙田區拘捕8男1女，全部為本地人，年齡介乎23至31歲，相信與案件有關。據了解，被捕8男全部是「新義安」成員。其後，警方再於尖沙嘴加連威老道一個停車場內拖走一輛私家車，車內有武器，包括2把開山刀、3把牛肉刀、7支胡椒噴霧、1個錘仔及1個破窗器，懷疑與案件有關。調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

警方檢獲大批武器。(林振華攝)

他續指，警方對涉及黑社會暴力行為絕不容忍，除了追查施襲者，亦會針對性打擊幕後策劃者。警方在上周末起，在全港各地方進行打擊黑社會的特別行動，主要針對涉及區內黑社會活動及對娛樂場所的巡查，行動仍會持續。而有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）亦統籌於昨日（4日）起在全港各區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，到全港各區多處地方進行搜查。行動仍然繼續。

據了解，事件涉及兩個黑社會派別之間的衝突，分別是新義安「恪文」及勝和。據悉雙方本來只是口舌之爭，後來演變刀光劍影的廝鬥。上月21日，深水埗麥當勞的斬甩手指尾傷人案，繼而發生上周五（1日）金馬倫道傷人案，懷疑是勝和一份子的姓王男子被人斬腳。至於前日（3日）在廣東道與甘肅街交界，一輛私家車被兩車夾擊，車上兩男被刀手襲擊，警方仍在調查是否有關。