【瀕危動物】60隻走私琉球黑胸葉龜　居港四個月　空運返日本家鄉

香港海關於去年10月在香港國際機場截獲一個日本入境旅客的託運行李時，發現60 隻走私琉球黑胸葉龜(Geoemyda japonica)，人員其後將整批龜送往嘉道理農場暨植物園的野生動物拯救中心暫時託管。漁農自然護理署亦接管案件，落案起訴該名日本旅客偷運《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄 II 的物種進口香港。

走私琉球黑胸葉龜源自沖繩北部

嘉道理農場於去年10月30日接收整批黑胸葉龜，並為牠們評估健康狀況，幸好大部份生還，但發現其中一隻琉球黑胸葉龜的身上劃有標記，經嘉道理農場與日本一名研究龜類的專家聯絡後，得知標記代表該隻黑胸葉龜源自沖繩北部的一個琉球黑胸葉龜族群監測計劃。

交嘉道理農場照顧 4 個月後 全批空運返日本

整批黑胸葉龜在嘉道理農場接受了歷時 4 個月的適當照顧及治療後，嘉道理農場、漁護署及日本瀕危野生動植物種國際貿易公約管理機構在放歸計劃上緊密合作，昨日（３月８日）終安排這批黑胸葉龜送返日本。嘉道理農場人員將黑胸葉龜小心翼翼地放在特定的布袋之中，然後放到設有氣孔的木製空運箱。這次空運活體動物的過程受國際航空運輸協會的活體動物條例規管。

琉球黑胸葉龜屬國家自然遺產 整批龜疑被人野外捕捉​

嘉道理農場表示，琉球黑胸葉龜是日本三個島嶼的特有品種（沖繩島、久米島町及渡嘉敷島），是國家自然遺產。牠們居住在陸地及一些乾燥的森林植披，例如山間溪流的沿岸。近年生境轉變，如伐林影響、土地用途的轉變、非法捕獵及非法野生貿易，已導致琉球黑胸葉龜的數量大幅減少。今次案例中，有證據顯示這批黑胸葉龜是被人從野外捕捉。

違法進口、出口 可罰款1000萬元及入獄10年

《瀕危野生動植物種國際貿易公約》列明琉球黑胸葉龜屬於附錄 II 的瀕危物種，同時受香港《保護瀕危動植物物種條例》（第 586 章）保護。國際自然保護聯盟（IUCN ）在 2000 年將琉球黑胸葉龜列入瀕危物種紅色名錄，承認這個物種受到嚴重威脅。香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》，琉球黑胸葉龜在香港的進口、出口、再出口或管有都需要事先申領漁農自然護理署發出的許可證。違法者一經定罪，最高可被判罰款港幣10,000,000元及入獄10年，而所涉及的走私物品亦會被政府充公。