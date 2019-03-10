香港仔石排灣道紅綠VAN相撞　女乘客拋出車外　小巴司機被困

今早（10日）8時半，香港仔石排灣道發生紅綠VAN相撞意外，一輛綠頂小巴格於小巴站上客期間，被尾隨的紅VAN猛撼，一名剛登上綠VAN的女乘客遭拋出車外，倒臥地面。意外中共三人受傷，一名小巴司機一度被困，傷者均需送院治理。有協助報警的市民表示，該處小巴站應設立在巴士站後方，以免小巴站候車乘客被巴士擋住視線。

疑收掣不及撼前車 剛登車女乘客遭拋車外

今早（10日）8時半，香港仔石排灣道對開位置，兩輛綠色及紅色小巴往薄扶林方向行駛時，意外相撞，綠色小巴車尾被撞至凹陷，紅色小巴則車頭玻璃碎裂，碎片散落一地，意外中一名女子倒臥於綠色小巴車尾。警方及消防接報後到場，證實其中一名小巴司機被困，意外造成三人受傷，包括小巴司機及兩名男女乘客，分別頸痛、手傷及頭痛，需送院救治。警方正在現場調查意外原因。

據了解，事發時58號專線綠色小巴正停車上落客，尾隨紅VAN駛至疑收掣不及，猛撞其車尾，當時一名女子正登上綠色專線小巴，被紅VAN撞後拋出路面。肇事紅VAN司機的妹夫指，該名司機71歲，揸小巴已約五十年。

居民楊先生認為小巴站應設立在巴士站後方。（鄧詠中攝） 居民：小巴站應設於巴士站後方 附近居民楊先生指，事發時聽到「嘭」一聲，見到一名女子「訓係地下到，唔郁」，遂報警求助，他指過往該處曾發生交通意外，對事件感到擔憂，認為小巴站應設立在巴士站後方，因為大巴駛至時會擋住小巴候車乘客的視線，認為「好危險」。 市民梁先生認為，該個侯車位置較為危險，「呢到係黑點嚟！」，因紅頂小巴及巴士在此處停站。梁先生指，平常多於早上五點多到車站候車，該處車速限制為每小時七十公里，認為應該降至五十公里。 翻查資料，2013年6月，一輛新巴石排灣道鄗和興街行駛時，猛撞向前方的重型貨車，當時55歲巴士車長被困於軚盤及座位間，最終重傷不治。