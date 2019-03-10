【天花板襲警？】衝鋒車疑未留意高度限制　直入停車場刮爛天花

天花板疑襲警？早前有警車駛進鴨脷洲住宅南灣停車場時，疑未有留意高度限制，警車車頂直剷天花板，導致天花板損毀現空洞，物料半吊空中！有網民更笑稱「全靠警車仗義犧牲頂住個（嗰）天花板先至冇冧落嚟！」

天花板遭刮爛 網民：一定係天花板襲擊警車

疑為昨日凌晨一時，一輛警隊衝鋒車駛進鴨俐洲南灣停車場通道時，疑未有留意高度限制，警車車頂直撞天花板。網上圖片可見，該輛警車車頂緊貼天花板，天花板疑遭車輛刮花損毀，呈現長方型空洞，物料外露，白色零件半吊空中，碎片散落地面。肇事警車疑卡在該處，無法動彈，數名警員於警車附近處理事件。有網民留言笑稱，「一定係天花板襲擊部警車」、「全靠警車仗義犧牲頂住個（嗰）天花板先至冇冧落嚟！」《香港01》正向警方了解事件。

入口處貼有高度限制提示

記者今午到現場查看，發現停車場內原本「半天吊」的物料已不見，而停車場入口處則寫有高度限制提示牌，提醒限制為2.4米。

南灣位於南區鴨脷洲東部，外形以320米流線型帆船設計，其設計於2011年榮獲「香港最佳建築（高樓）」的「高度表揚獎」。南灣一共有9座，設施包括住客及訪客停車場。

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車輛超出高度限制惹禍

翻查資料，以往亦曾有警車因未有留意高度限制惹禍！2015年8月，一輛警車駛出馬鞍山新港城時，疑亦因未有留意高度限制，天花板卡在該處，當時事件中未有造成損毀。

另外，去年11月中旬，一輛貨車於高鐵西九龍站停車場位置，準備駛進落客區時，疑未收回吊臂，高度超出限制，貨車隨即撞向入口指示牌。去年12月底，同樣位置一輛城巴雙層巴士欲駛入上址，惟疑車身超出高度，直撞向指示牌。