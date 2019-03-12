【奪命工傷】荃灣冷氣機雪種泵爆炸　29歲技工搶救一日不治

昨（11日）晚上8時許，荃灣德士古道100號DHL Express的運作中心地下一倉庫置發生工業意外，一名姓陳29歲冷氣技工維修冷氣機期間，疑雪種泵突然爆炸，工人迎面被爆炸衝力擊中，頭部受傷，繼而由四米高的木梯上墮地重傷。工人陷入昏迷，面、頸及胸受傷，臉部熏黑，大量出血。消防員到現場了解情況，初步現場無煙無火，40多名工廈員工暫疏散至安全位置。警方經初步調查，相信事件無可疑，列作工業意外。

救護車接報趕至，將傷者送往仁濟醫院搶救，其後再被轉送瑪嘉烈醫院，情況危殆。兩名親友到醫院陪同，其中一名女子情緒激動，失聲痛哭。傷者留醫深切治療部，惟延至今日（12日）下午3時29分證實不治。據了解，死者與母親及失業兄長同住沙田瀝源邨，家人情緒仍未平復。

DHL Express﹕承辦商員工不幸離世

DHL Express香港確認在3月11日晚上，其荃灣運作中心發生一宗事故，一名承辦商員工不幸離世，DHL對此表示難過，並向承辦商員工家屬致以哀悼。DHL極度重視設施安全，並正全力協助相關部門進行調查。由於調查工作正在進行，我們暫時未能提供更多資料。

盧覺強﹕懷疑滲氫氣雪種洩漏 遇明火爆炸

英國機械工程師學會院士盧覺強工程師指出，懷疑涉事為一部大型冷氣機，技工一般將雪種樽經喉管接駁至冷氣機內的壓縮器，以補充雪種。他不排除在兩種可能性下會發生爆炸，第一，如果技工補充過量雪種時，壓力過大會引致爆炸，但一般而言，壓力錶會顯示壓縮器內的壓力。第二，如果技工使用的是較廉價的環保雪種，雪種內滲有易燃氫氣，若補充雪種時喉管接駁不好，或過量補充，以導致雪種洩漏，同時附近有明火，例如有人吸煙、摩打轉動的火花、電燈膽接觸時的火花等，一旦接觸氫氣便會爆炸，威力十分巨大。

工廈內的員工暫疏散至安全位置。(王譯揚攝)