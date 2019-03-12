毒販用「非那西丁」稀釋可卡因謀暴利　警破兩毒品倉起3200萬貨

警方在昨日（11日）凌晨搗破兩個分別設於元朗及屯門的毒品儲存倉庫，檢獲29公斤懷疑可卡因及27公斤第一部毒藥「非那西丁」，總值約3,200萬元，同時檢獲一批毒品包裝工具。行動中，拘捕兩名受僱負責管理「毒」庫的本地男子，分別27歲姓朱及27歲姓陳，控以兩項販運危險藥物罪；以及一名受僱負責睇水的21歲姓楊本地男子，控以一項販運危險藥物罪。被捕人士將於明日在屯門裁判法院提訊。

警方毒品調查科根據線報及深入調查後，於昨日凌晨零時，掩至屯門鄉事會路一個私人屋苑埋伏，23歲姓朱男子駕駛七人車抵達，隨後準備進入單位時，探員上前截查，在其背囊中檢獲15包重約16.5公斤懷疑可卡因，又在單位內檢獲6包重約6.5公斤懷疑可卡因、23包重約25公斤懷疑非那西丁，以及大量可再封膠袋。

警方檢獲29公斤懷疑可卡因及27公斤非那西丁，合共價值約3,200萬元。（陳浩然攝）

另一隊探員則在天水圍天恩路一個私人屋苑埋伏監視，於凌晨約1時半截查27歲姓陳男子，在其單位內再檢獲17磚重約6公斤的懷疑可卡因、兩包重約兩公斤的懷疑非那西丁、兩個電子塝、一個攪拌器、 一個封口機及大量可再封膠袋。至凌晨兩時，探員在天恩路拘捕一名負責「睇水」的販毒集團成員。

毒品調查科行動組高級督察黃寶珍稱，警方搗破兩個販毒集團較大型的毒品儲存倉庫。（陳浩然攝）

警方毒品調查科行動組高級督察黃寶珍表示，三名被捕男子分別報稱為運輸跟車工人、裝修工人及無業，警方相信搗破兩個販毒集團較大型的毒品儲存倉庫。販毒集團以屯門倉庫存放毒品，再運往天水圍倉庫以非那西丁稀釋後販賣，以降低成本，謀取暴利。她指出，非那西丁屬第一部毒藥，具止痛作用，香港禁止販售，與可卡因同樣為白色粉末狀，外表難以辨認，但Ａ貨可卡因吸食後效力較弱。有醫生指，長期服用非那西丁可損害腎臟，甚至誘發癌症。

黃又指，屯門及天水圍兩個單位兩別租用一個月及一星期，用作毒物儲存倉庫。她提醒，業主及物業管理員注意可疑行動，例如租用單位但出入次數少、一次性支付多月租金及經常帶大型行李進入單位，業主或管理員知情而容許相關行為，可能被檢控，最高可判入獄15年及罰款500萬元。