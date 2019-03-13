【鄉選暴力】三小時四車被扑爆窗　粉嶺鄉事會候選執委座駕遭殃

粉嶺區鄉事委員會將於下周二(19日)舉行主席選舉，今日有候選執委的車輛遭人刑事毀壞。
今(13日)早上6時50分，停泊在粉嶺軍地萃雲路的寶馬私家車遭人以硬物破壞，私家車前後擋風玻璃、側面車窗及天窗的玻璃全部碎裂，地上遺下大量玻璃碎片。
車主鄧柱田 龍躍頭村居民代表
根據車牌登記資料顯示，此寶馬私家車由鄧柱田持有，他是龍躍頭村的居民代表。鄧柱田到警察協助調查後指，其私家車被人以斧頭斬，損毀嚴重「差唔多報廢」，他估計刑毀一事與鄉事會選舉有關。鄧柱田是現任龍躍頭村村長，坦言村長一職「冇咩影響力，但你唔幫佢就會搞你」，亦因刑毀一事擔心人身安全，希望警察能保護他。鄧續指，過往圍村治安良好，惟經過此事後，會考慮安裝閉路電視。
稍後早上7時，沙頭角公路馬尾下段獅頭嶺村，兩部私家車亦遭毀壞，車窗玻璃碎裂。
私家車被扑爛車尾玻璃窗，車尾燈及車頭玻璃亦出現損毀痕跡。(梁銘康攝)
早上9時46分，粉嶺塘坑村村公所對出位置，一輛Mazda私家車被扑爛車尾玻璃窗，車尾燈及車頭玻璃亦出現損毀痕跡。
四宗毀壞車輛案同列刑事毀壞案處理，警方不排除四宗案件有關連，正展開調查。
十名村代表到上水警署報案。（梁銘康攝）
粉嶺區鄉事委員會執行委員彭慶培，連同十名村代表到上水警署報案。他懷疑刑毀車輛一事與選舉有關，估計對方打算透過暴力行為阻嚇候選人。又指沒料到會發生如此嚴重後果，「搞到玻璃打爛、人生安全受損」，要求警方調查及保護。
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上週六3月9日清晨近5時半，元朗屏山宏達路鳳池村一間村屋，突遭一輛豐田七人車、倒後狂撞大閘毀壞，涉事司機犯案後棄車逃去無蹤。村屋為鳳池村村長、鄉事委員會選舉候選人之一陳文輝的住所。鳳池村隸屬元朗屏山鄉鄉事委員會，選舉已於今天（13日）舉行，由坑尾村原居民代表鄧志強以一票之差壓倒曾樹和勝出，當選鄉事委員會主席。