【鄉選暴力】三小時四車被扑爆窗　粉嶺鄉事會候選執委座駕遭殃

粉嶺區鄉事委員會將於下周二(19日)舉行主席選舉，今日有候選執委的車輛遭人刑事毀壞。

今(13日)早上6時50分，停泊在粉嶺軍地萃雲路的寶馬私家車遭人以硬物破壞，私家車前後擋風玻璃、側面車窗及天窗的玻璃全部碎裂，地上遺下大量玻璃碎片。

車主鄧柱田 龍躍頭村居民代表

根據車牌登記資料顯示，此寶馬私家車由鄧柱田持有，他是龍躍頭村的居民代表。鄧柱田到警察協助調查後指，其私家車被人以斧頭斬，損毀嚴重「差唔多報廢」，他估計刑毀一事與鄉事會選舉有關。鄧柱田是現任龍躍頭村村長，坦言村長一職「冇咩影響力，但你唔幫佢就會搞你」，亦因刑毀一事擔心人身安全，希望警察能保護他。鄧續指，過往圍村治安良好，惟經過此事後，會考慮安裝閉路電視。