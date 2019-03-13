【警隊槍王】奧運射擊代表變輔警一哥　落場練靶片段曝光

香港警察Facebook發布輔警一哥楊祖賜的片段，片中他揸槍射靶，不斷練習射擊，呼應他做運動員時堅持到底、永不放棄的初心。

訓練過程很孤單

片段長1分40秒，楊祖賜在片中講述，槍陪伴了他40年，令他可以代表香港、挑戰世界，亦改寫了他的一生。曾任港隊奧運射擊隊隊長的他又形容，訓練過程很孤單，但當比賽完，站在頒獎台上，聽到「中國香港」的名字，知道不是一個人走這段路，而運動員精神以及講求紀律的態度，令他加入輔警，從來都沒有忘記加入輔警時的初心：堅持到底、永不放棄。

「揸槍仲簡單過揸筷子」

楊祖賜在1989年4月加入香港輔助警察隊，2004年10月升為輔警警司，並於2008年12月晉升為輔警高級警司，至2010年8月升至輔警總警司，其後2013年11月1日，獲委任為輔警副總監，2016年4月獲委任為總監，接替退休的時任總監姚仰龍，之後獲延任至2020年1月6日。

楊祖賜於2008東南亞射擊錦標賽中，奪得隊制與個人賽合共1銀3銅成績。他亦在2011年的第11屆亞洲射擊錦標賽，代表港隊出賽。

楊祖賜曾任專家證人，就警員徐步高2006年搶劫銀行的案件，對雙手也能開槍的舉動，作供指：「揸槍仲簡單過揸筷子」。他稱自己天生左撇子，經訓練後可成為「左右手神槍手」。