警聯同入境處元朗大掃黃　拘242名女子　11名嫖客涉隨街問價被捕

警方一連五日進行打擊非法賣淫活動，共拘捕242名非法賣淫的女子。元朗警區於3月11日至今日(15日)一連五日聯同入境處及多個警區人員，進行代號為「定風」的大規模掃黃行動，突擊搜查了50個懷疑與色情有關的足浴店，及於安寧路兩座大廈搜查了103個「一樓一鳳」單位，行動中並拘捕了242名非法賣淫的女子，年齡介乎21歲至60歲，包括187名來自內地女子，41名泰國籍女子、4名俄羅斯籍女子、及5名其他國籍的女子，行動中亦拘捕11名男嫖客，年齡介乎23歲至70歲，他們疑隨街滋擾婦女，被師姐放蛇逮著，涉教唆他人作不道德行為。

警方於元朗進行掃黃行動，打擊區內非法賣淫活動。（余睿菁攝）

行動中，警方聯同入境處於元朗多條街道，拘捕59名於街頭兜客的內地性工作者，她們涉「違反逗留條件」，於街頭兜客，將嫖客帶往鄰近劏房進行性交易，警方正調查劏房業主及租客有否干犯相關刑事罪行。於街頭兜客的非法性工作者收費為150至300元不等。

11名嫖客涉街頭滋擾女街坊問價被捕

另外，警方亦發現區內不少婦女於街頭被嫖客問價滋擾，是次行動中，警方亦重點打擊滋擾女街坊的嫖客，行動中拘捕了11名男子，涉教唆他人作不道德行為。

足浴店技師非法提供性服務

警方根據線報，發現區內不少非法賣淫活動以足浴店作掩飾，表面上提供足浴服務，實際上場內技師會提供性服務，每次服務收取400至600元不等。由於足浴店鄰近住宅，對民居帶來滋擾，警方於行動中突擊搜查了50個懷疑與色情有關的足浴店，並拘捕112名年齡介乎23至55歲的內地女子，她們涉嫌違反逗留條件。行動中亦檢獲141張按摩床、大量與賣淫活動相關的證物。

以「一樓一鳳」形式賣淫

警方亦發現不少非法性工作者於區內的舊樓單合位以「一樓一鳳」形式賣淫，該些非法性工作者大部分為持旅遊證件的外籍人士，每次收費為600元不等。行動中，警方共拘捕了71名性工作者，包括11人持雙程證、55名持外籍護照等。警方相信行動搗破了一個非法賣淫集團，堵截了集團主要的收入來源。警方相信集團在外國及內地都有人接洽安排女子來港賣淫，警方不排除集團背後由黑社會操控。

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