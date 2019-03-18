澳門司警破操縱賣淫集團　涉收肉金逾3億元　設密室藏避警巡查

澳門警司搗破一個賣淫集團，拘捕13名集團成員，帶走 151人助查，行動中檢獲超過600萬澳門元現款，扣押多個銀行帳戶合共200萬元存款。警司相信，破獲的操縱賣淫集團由2014年開始運作，2017年至今收益不少於3.1億。

澳門司警破獲一個賣淫集團，拘13名集團成員，帶走151人助查。

澳門司警早前接獲舉報，經深入調查後，在上周六(16日)突擊搜查氹仔潮州街一間水療中心，18小時的行動中，司警又搜查了水療中心旗下的按摩店、掛勾醫務所及澳門多區的13個涉案地點，行動中共拘捕了13名來自澳門、內地及越南籍的集團骨幹成員，帶走151名男女助查，包括58名賣淫女子。集團強制女子前往指定醫務所檢查身體，司警帶走一名醫生及一名護士調查。

澳門司警表示，賣淫集團的主腦為內地人，聯同內地、澳門及海外的淫媒，安排不同國籍的女子來澳賣淫，集團成員會根據女子的年齡、樣貌、身材等來決定性交易的價格。每次性交易的收費由2,588元至4,488元不等，集團自2014年開始運作，2017年至今，集團收益高達3.1億澳門元。

集團以上下格床阻擋密室入口，以掩人耳目。

涉案的水療中心的大門及主要通道保安森嚴，24小時均有人把風，一旦有警員巡查，便會按動警報器觸動場內警示燈，通知場內進行非法賣淫的女子。她們會透過秘密通道逃離現場。司警於行動中揭發，水療中心內的密室十分隱蔽，利用上下格床阻擋密室入口，警員於行動中在密室內發現40多名懷疑身份有問題的賣淫女子。