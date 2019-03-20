【珍惜生命】康文署職員捲非禮案　中環紅棉路墮橋亡

今(20日)中午12時許，中環紅棉路連接冠君大廈及香港公園的行人天橋，一名中年男子從逾10米高天橋墮下，倒臥在馬路上。救護人員接報到場，男子昏迷送院搶救，惜經搶救後不治。事發後，兩名死者親友到達現場協助調查，女子一度情緒激動。

據了解，死者於香港公園工作，為康文署職員負責園藝工作。警方在死者身上找到精神病病歷卡，相信他有精神病紀錄。現場消息指，死者電話曾被掉進公園中一個水池內，警方一度派出便衣探員到場，惟經初步調查後，相信是死者跳橋前自己拋進水池，及後已被警員撈起及帶走。

男事主墮橋昏迷，救援人員正在現場拯救。(圖片來源：Jeffrey Jiang/ FB「香港突發事故報料區」) 警方表示，警方於中午12時22分接獲一名女子報案，指自己在中環花園道一條行人天橋遭人非禮。至12時26分，警方再接獲報案指，一名男子從行人天橋墮下。男事主姓黎(53歲)，救援人員到場，將昏迷的男事主送往律敦治醫院治理，其後於下午1時02分證實死亡。 警方於現場無檢獲遺書，初步調查相信，男事主涉嫌在上址行人天橋上非禮一名女子，其後再從該行人天橋上墮下，案件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。案件列作「有人從高處墮下」及「非禮」跟進。

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