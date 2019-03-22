【天眼警車】八警車裝自動車牌識別系統　新增識別失車功能

「追前面架車，架車行車證過咗期」、「追前面架車，車主畀人停咗牌」、「「追前面架車，嗰車主畀人通緝緊」，片段中一名督察在巡邏期間看似憑「肉眼」便能辨認違規車輛的功能，實際是警車上安裝了自動車牌識別系統。

八部警車安裝自動車牌識別系統

警務處於Facebook專頁上載短片宣傳警車的自動車牌識別系統功能，由今日(22日)開始，將有8部警車安裝自動車牌識別系統，以助警方識別違反道路安全的「隱形」車輛及司機。

東九龍交通執行及管制組督察方偉建於片段中稱，自動車牌識別系統於2015年3月已開始執法，是一個實時識別車牌的系統，目的是針對駕駛者作出的嚴重違法行為，如未獲有效行車證車輛、車主於被吊銷駕駛執照下駕駛、因交通罪行而被通緝的車主，今年系統再加入新的功能，能識別被盜竊車輛。系統所識別的資料只會用於執法用途。

警車巡邏自動掃描 安全情況截查違例車輛

安裝了自動車牌識別系統的警車與一般警車有何分別？車身安裝了兩個攝錄鏡頭，巡邏期間系統會自動掃描馬路上的車輛，發現違例車輛時，警方將會在安全情況下截停目標車輛及作出調查。

根據警務處於2015年自動車牌識別系統初啟用時就收集到的資料如何處理的回應，系統在行動期間所儲存的資料，將在每次行動後自動刪除。警方已徵詢律政司的意見，確認自動車牌識別系統符合《個人資料（私隱）條例》及保障資料原則。