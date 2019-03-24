【校長失蹤】九旬母親憂心落淚　家人：未取得相關閉路電視片段

幼兒園校長余倩瑛自本月21日起失蹤，家人在網上發帖急尋人。其姊今日（24日）表示，尋人過程遇上阻礙，警方尚努力搜尋可能有用的閉路電視片段，她憂心道：「（余校長）依家一個女仔，唔見咗4日，音訊全無，真係唔等得。」其年邁九旬媽媽因擔心，終日以淚洗面，她希望相關機構可以「非常時段，用非常手法」，提供相關片後助尋人。

警方呼籲，任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電3661 0321或9886 0060或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

保良局李俊駒伉儷幼稚園暨幼兒園校長余倩瑛（45歲），本月21日上午離開其位於觀塘連德道的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。余倩瑛身高約1.63米，體重約50公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄長直黑髮。她最後露面時身穿淺藍色外套、黑色長褲、黑色鞋、戴眼鏡及攜有紫色手袋。

家人於社交網站發帖尋人。

胞姊：進度卡住

余倩瑛胞姊今日表示，妹妹失蹤踏入第4天，家人全動員尋人。有熱心市民指，看見余倩瑛當日約8點10分坐88X巴士，到達沙田新城市廣場下車，與平日上班的路線不同，因幼稚園地點在葵盛東，她與九旬母親在藍田同住，上班應該乘搭地鐵或巴士38線。 其胞姊又指，余倩瑛前往新城市廣場，有機會是前往寶福山拜祭父親。

然而，警方向家人表示，仍未取得寶福山、新城市廣場及88X巴士線的閉路電視片段，涉事公司為私人機構，警方須向機構要求取得片段。報警當日，警方亦向寶福山要求取得片段，但現時仍未有消息。事主手機使用1010，相關的通話紀錄仍未取得。她謂，案情現時卡住，未有進展。

她稱，妹妹平日很有交帶和盡責，「咩都會同人講，依家一個女仔，唔見咗4日，音訊全無，真係唔等得。」同住的九旬媽媽因非常擔心，以淚洗面，她希望相關機構可以「非常時段，用非常手法」，協助尋人。

與年邁九旬母親居同住藍田

其胞姊昨日表示，妹妹是家中「么女」，很乖巧孝順，現時與年邁九旬的母親居住在藍田，放工後便回家照顧母親。胞姊透露，失蹤前一晚，妹妹並無異樣，如常和媽媽閒話家常，失蹤當日早上約7點妹妹如常出門上班，約8時許，學校同事致電家中，告知母親妹妹沒有上班，胞姊收到電話後，立即致電妹妹，惟電話打不通，而whatsapp亦沒有回應，最後的上線時間顯示為當日早上8時40分。