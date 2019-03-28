【珍惜生命】山頂凌霄閣男子天台飛墮50米亡　遺書留言：不要救我

今日下午1時39分，一名男子從山頂纜車站的凌霄閣摩天台428（Sky Terrace 428）墮下，倒卧地上，重傷昏迷。救護員到場後，證實該名男子已經當場死亡。警員到場調查男子尋死原因，並用綠色帳幕把屍體遮蓋，現正聯絡死者家屬。

凌宵閣屬於香港上海大酒店有限公司所有，集團物業部總監孫漫天表示，根據閉路電視錄影顯示，該名男子付款後登上凌霄閣摩天台428後，從其袋中取出一張摺凳踏腳，然後跨過天台圍欄一躍而下，飛墮約50米下地面死亡。警方於現場撿獲死者遺書，經初步調查後認為事件沒有可疑，案件列有人從高處墮下處理。據悉，死者為一名姓曾（81歲）本地男子，因不堪長期胃痛及骨科痛症困擾而選擇輕生，並於遺書留言「不要救我」。

去年4月，山頂凌霄閣亦曾發生同類型自殺事故，一名52歲持雙程證入境的男旅客，在內地獨自一人報名參加旅行團後，在隨團來港的首日，馬上到訪山頂凌霄閣。至下午4時許，警方接獲報案指懷疑有人從高處墮下，到場發現上述男子倒臥於凌霄閣對開，舊山頂道山坡上昏迷不醒，救護員隨後證實男子死亡。事發時一名俄籍男遊客正於附近行山，目睹多名途人在頂層圍觀，並在後來於涉事山坡上發現一具懷疑屍體，事件令他感到震驚。

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