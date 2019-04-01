【獨木舟男失蹤】強烈季候風出海　充氣獨木舟易遭鎅爆兼難控制

昨日（31日）任職工程師的43歲男子羅國勤，於二澳划獨木舟前往大澳時失蹤，其友人於網上發相尋人，警方、消防及政府飛行服務隊繼續於大澳對開海域搜索，入黑時仍未有發現。據羅國勤的友人稱，羅國勤當時划充氣獨木舟出海。有資深獨木舟教練稱，昨日天氣不宜出海，充氣獨木舟亦難控制，提醒划艇人士「嬉山莫嬉水」。

羅國勤友人於網上帖文呼籲尋人。（網上圖片）

據羅國勤的友人稱，羅國勤當時划充氣獨木舟出海。根據羅國勤朋友上載的圖片顯示，羅的充氣獨木舟是內地品牌Aqua Marina的K2款雙人充氣獨木舟，重量16.5公斤。資深獨木舟教練陳介強表示，充氣獨木舟為塑料物質，「只是較水泡厚少少」事發岸邊多石，並不適合使用充氣獨木舟出海，因為潮漲潮退，稍有不慎會被石頭上的蠔殼𠝹爆獨木舟，獨木舟繼而入水失去浮力。他指，傳統獨木舟頭尾均有浮力體，若划艇人士墮海，亦可抱著獨木舟求生，若經過訓練的划艇人士，當獨木舟入水時懂得於海中心救艇或倒水等知識。他稱充氣獨木舟方便使用，大多數為私人擁有，不論任何情況，應由資深教練帶領出海。