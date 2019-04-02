【機場襲警案．有片】警員遞凳着醉漢坐下　反被擸凳起飛腳踢傷

機場發生「好心着雷劈」警員遇襲事件。昨日深夜，一段長約1分10秒的閉路電視片段流出，片段最初可見一名男子於機場客運大樓倒臥地上，狀似醉薰薰，略有意識。數名軍裝警員到場處理，其中一名警員見男事主跪了起來，於是好心拿來一張圓凳，着他坐下。同時間，另一名警員則手按腰間戒備。

果然，男事主並不領情，不單不坐下，起身後更起腳踢向該名警員。該警員反應雖快立即向後閃避，但右手仍被踢中。手按腰間的警員立即上前企圖阻止，但男事主竟擸起圓凳衝向警員，眾警見狀一同走避。片段可見，另一名身型較胖的男警，冷靜地拔出伸縮警棍走向「打鬥場面」，協助同袍，數秒後將男事主撳在地上制服，最終救護員推著救護床到場處理。

警方表示，前日(3月31日)下午5時許，警方接獲機場一間食店的職員報案，指遭到一名外籍男子滋擾。警員接報到場，發現該名外籍漢身上有酒氣，情緒激動，並以一張椅子襲擊到場警員。警員向外籍漢發出口頭警告不果，遂以警棍將其制服。經初步調查，該名35歲外籍男子涉嫌「襲警」被捕，而遇襲男警則手指受傷。案件由機場警區警區刑事調查隊跟進。受傷警及外籍漢，先後獲送往北大嶼山醫院檢查及治理。