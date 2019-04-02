【新款的士撞毀】香港仔兩車迎頭撞　司機被困　福特大的士成廢鐵

今日凌晨五時許，一輛新款福特的士於香港仔行駛時，意外與一輛反方向行駛的貨車迎頭相撞，的士車頭嚴重損毀變型，頓時儼如廢鐵，而貨車車頭亦同告損毀。兩名司機一度被困，及後由消防救出。 翻查資料，肇事福特Connect的士於2015年中正式在港試業，外型與一般七人車無疑，可容納四名乘客，車尾箱則較市面上的士大三倍。

涉事貨車車頭變形。 清晨5時許，一輛的士沿香港仔竹坑道往深水灣方向行駛，途至鄉村俱樂部對開時，突與一輛反方向行駛的貨車迎頭相撞。意外後，的士車頭有如廢鐵一樣嚴重毀爛；貨車車頭亦有損毀。由於兩車駕駛席均變形，兩車司機同被困，要由消防救出，再由救護車送院治理，初步得知兩人抵院時均清醒。警方正調查車禍成因，初步懷疑其中一車逾越行車線導致意外。

意外後兩車嚴重變形，兩司機均被困。