【新款的士撞毀】香港仔兩車迎頭撞　司機被困　福特大的士成廢鐵

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今日凌晨五時許，一輛新款福特的士於香港仔行駛時，意外與一輛反方向行駛的貨車迎頭相撞，的士車頭嚴重損毀變型，頓時儼如廢鐵，而貨車車頭亦同告損毀。兩名司機一度被困，及後由消防救出。
翻查資料，肇事福特Connect的士於2015年中正式在港試業，外型與一般七人車無疑，可容納四名乘客，車尾箱則較市面上的士大三倍。
涉事貨車車頭變形。
清晨5時許，一輛的士沿香港仔竹坑道往深水灣方向行駛，途至鄉村俱樂部對開時，突與一輛反方向行駛的貨車迎頭相撞。意外後，的士車頭有如廢鐵一樣嚴重毀爛；貨車車頭亦有損毀。由於兩車駕駛席均變形，兩車司機同被困，要由消防救出，再由救護車送院治理，初步得知兩人抵院時均清醒。警方正調查車禍成因，初步懷疑其中一車逾越行車線導致意外。
意外後兩車嚴重變形，兩司機均被困。
福特（Ford）Connect的士2015年中旬正式試業。（Ford Hong Kong (Official)網頁圖片）
福特大的士2015試業 配六安全氣袋
翻查資料，肇事的士為福特（Ford）Connect的士，由福特汽車公司於2013年年尾推出，2015年中旬正式試業。該款的士專為香港市場設計，外型與一般七人車相似，可容納四名乘客，車身則探用雙趟門設計，車尾行李箱體積則較普通市面上的的士大約三倍，可放置四至五件行李。
另外，此款的士配備六個安全氣袋，位於司機、乘客及前後座車側安全氣袋，所有座位均裝有三點式安全帶，同時車輛亦配有後視鏡頭以及倒車感應系統。