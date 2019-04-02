【上水劫案】中港夫婦遭搶劫　男事主兩指被斬斷　警閃電拘兩人　

一對從事找換生意的中港夫婦，今早乘17號線小巴至符興街下車時，突然遭三名男子持刀截劫，斬傷男女事主後劫去30萬元人民幣的背囊後逃去。警方旋即在洪水橋丹桂村發現懷疑涉案的橙色私家車、一個裝有三把利刀及鴨咀帽的背囊。警方事後在元朗區拘捕了兩名疑匪，據了解兩名被捕人士，懷疑為支援行劫的後勤劫匪。案中男事主手、腳中刀，其中右手中指和食指被斬斷。

上水劫案現場遺下血迹。（郭倩雯攝）

警方初步調查顯示，三名匪徒在符興街小巴站斬傷該對夫婦，並搶劫30萬元人民幣的背囊後，登上一架由同黨接應的橙色私家車逃去。警方於案發後已拘捕兩名24歲姓王及29歲姓丁男子，據悉兩人疑為支援刀手的後勤，三名刀手仍在逃。50歲姓管男傷者手指、手腳被斬傷，其中右手中指和食指被斬甩，晚上他於手術後留醫骨科及外科病房，兩名由內地來港的親友到場陪同。另外男傷者47歲姓寧妻手部受傷。



三名刀手當中，其中一人身穿灰色衫、藍色牛仔褲、頭戴黑帽。另一人穿紅色風褸、藍牛仔褲；又有一人身穿黑衫，並有一名司機在逃。據了解，被劫的男女為夫婦，男傷者持雙程證來港，女事主為香港人，他們居於內地，從事找換生意，今早來港時，剛下車即被劫。