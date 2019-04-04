【海關掃毒】沙田住宅單位成毒品分銷中心　檢億元懷疑可卡因

香港海關破獲億元可卡因販毒案，在沙田一個私人住宅單位搗破上層毒品儲存及分銷中心，涉及共重91公斤、市值過億元懷疑可卡因，拘捕一名41歲男子。海關表示分銷中心運作未到一個月，在早期搗破有效阻止大量毒品流入市場，指調查仍在進行，不排除有更多涉案人士拘捕。

海關破史上最大宗販毒案，搗億元懷疑可卡因。（鄧詠中攝）

香港海關破獲億元販毒案，不論從重量及金額計算都屬市內破獲史上最大宗販毒案。海關昨日（3日）在沙田檢獲約91公斤懷疑可卡因，估計市值一億元，並拘捕一名41歲香港人。海關毒品調查科高級監督許偉明表示，相信涉案毒品經水路由南美運入香港，再運到位於沙田的私人住宅單位，一個有數十年樓齡的舊式屋苑，作為儲存及分銷中心。被捕人有黑社會背景，懷疑到單位將毒品分發予新界東、九龍東拆家，以懷疑販運危險藥物被捕。

海關指涉案中心或集團屬於「初創」，運作未到一個月「未係全面運作」，故未有大量毒品流入市場。人員首先從被捕人身上搜獲4公斤懷疑可卡因，再返回單位破獲87公斤，合共91公斤市值過億元懷疑可卡因。