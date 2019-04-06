【魚腥味掩飾毒品】抵港三文魚暗藏350萬元大麻　兩男涉販毒被捕

警方調查後，相信有人將大麻混入三文魚盒內偷運。（賴南秋攝）

三文魚箱底部發現350萬元大麻

昨日（5日）下午3時，警方毒品調查科進行反毒品行動，探員於紅磡鶴翔街一停車場內，截獲兩名正在拆貨的本地男子。警員上前搜查後，發現八箱由加拿大空運到港的三文魚，其中三箱已經拆開。警方於其餘五箱三文魚中的底部，均發現四包大麻，經點算後，共發現有32包，共重8公斤的大麻，市值約350萬元。

以魚的腥臭味掩飾 海鮮公司負責人被捕

行動中，兩名本地男子（29歲及35歲）以「販運危險藥物」罪被捕，案件將於今日（6日）在西九龍裁判法院提堂。警方初步調查後，其中一名被捕男子為本港海鮮公司負責人，相信利用三文魚的腥臭味作掩飾，偷運大麻避開執法人員調查，另一名被捕人士則報稱無業。警方相信今次行動，已成功搗截一批毒品流入市面。調查仍在進行當中，警方不排除有更多人被捕。

警方：最高刑罰可處終身監禁

警方表示，上述方式已運作數個月，相信大麻主力供應本地市場，而販毒集團除以魚作掩飾外，同時會用各種方式販運毒品。警方重申，大麻於本港屬危險藥物，受《危險藥物條例》134章規管，任何人士販運、進出口均屬刑事罪行，一經定罪，最高刑罰可處終身監禁及罰款500萬元。