【珍惜生命】深水埗富昌邨女子墮樓　送院搶救後不治

地上遺下一對拖鞋。（賴南秋攝）

長期病中年女墮樓亡

周六（6日）早上7時12分，深水埗富昌邨富城樓，一名60多歲女子由10樓一單位墮下，倒臥至大廈對開行人路，途人發現報警。救護員到場，將昏迷的女事主送往明愛醫院搶救，惜搶救無效，女事主終告不治。警員在場調查事件，地面遺有一對相信屬於女事主的拖鞋。有街坊表示，事發前曾聽到單位傳出爭吵聲，之後聽到有人衝去窗邊位置，並大叫「唔好呀！」不久後則有人樓身亡。據知女事主有長期病，她無留遺書，事發時其子女在家。

區議員：富昌邨正分階段 更換晾衫架及活動窗花

現場曾有消息指出，懷疑女事主於住所晾衫時，失足墮樓。深水埗（富昌選區）區議員梁文廣表示，自去年開始有公屋，為客廳位置沒有晾衫架的住戶，於客廳添置新的晾衫架，「因為以前主要在廚房抽油煙機底，所以晾唔到衫，房署就為佢地整新晾衫架！」梁文廣指，未曾聽過居民反映晾衫架安全問題，由於新晾衫架只需伸手，就可以晾衫，「房署為佢哋裝新晾衫架時，幫佢哋裝埋活動窗花，全套一齊做！」他指，深水埗富昌邨正分階段，為住戶更換晾衫架及活動窗花。