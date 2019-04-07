【搶購利工民】各地粉絲專程來港通宵排隊　千元大掃限量版產品

近百年歷史的本地內衣品牌「利工民」，與潮牌Crossover推出的限量版T恤及潮物今午（7日）正式發售，吸引近百粉絲昨夜開始通宵排隊。今早大批來自不同國家的粉絲在場，自備凳仔、傘等工具於上環分店等候開門，相關產品於下午12時15分正式開賣，工作人員及後分批安排排隊人士入內。有台灣粉絲為購入心頭好，專程來港兩日一夜排隊，並以千元入手限量版產品，形容「利工民」的限量版產品為「老品牌的手工」；有泰國粉絲則表示對品牌資料瞭如指掌，對購買時設計師為打撃炒賣行動的提問毫不擔心。

記者今早到上址視察，發現有約一百人排隊。（鄧詠中攝） 近百人通宵排隊 12時分批進店選購 坐擁93年歷史的香港內衣品牌「利工民織造廠有限公司」，聯同潮牌Incredible Shop合作，推出的限量版T恤及潮物，並於今日發售，昨夜（6日）上環分店已有約百人通宵排隊，只為購入心頭好。記者今早到上址視察，發現仍有約一百人排隊，多名排隊人士早已自備櫈仔、傘等工具，在警方拉起的橙色排隊線內有秩序地等候，現場亦有警員維持秩序。 工作人員約11時開始向排隊人士派發手帶，約12時許開始，安排每兩人為一組，分批進內選購產品，進店前亦要先剪除手帶，並叮囑排隊人士店內不可拍照。

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來自台灣的粉絲專程到港兩日一夜排隊購買心頭好。（鄧詠中攝） 專程來港 通宵排隊沒有訂酒店 來自台灣的Isa昨早（6日）11時與男朋友到港，下午2時便開始排隊，現時排在第16位，她認為活動機會難得，直言「既然香港有機會就一定要來」，自己為了活動並沒有訂酒店，稍後便會回台灣。去年品牌於香港亦有舉辦活動，但她無法到場，今年「一公佈（時間）就訂了機票一定要來」。她表示，是次來港機票大約為7,000台幣（折合約1,780港幣），但表示「可以來，機票就不是問題」。她指這次希望購入品牌與利工民合作的限量版T恤，因為有「老品牌的手工」，以及品牌推出的大型版公仔模型。是次活動為打撃炒賣行動，設計師將向客人提出問題，Isa認為作為粉絲要明白創作者精神，昨日見到兩名設計師進出，「緊張到說不出話」，認為即使排隊排很久也「超值得」。 及後Isa進店選購約20分鐘後，花費約千多元購入限量公仔模型、簽名版「利工民」限量套裝等物品。她表示購得的限量版公仔只有兩名設計師一起活動時，才有機會推出，又對於首次參加活動購得心頭好，感到非常興奮。 「資深粉絲」不擔心設計師提問 排隊為睹產品風采 來自泰國的Jeep表示，因工作關係昨日已到香港，今晚便會返回泰國，他表示遇到此活動，感到出乎意料（unexpected），將會進入店內再決定購買的產品，又指自己已成為該個潮牌的粉絲約十年，過往經常購買其產品。他又指，能否買到心頭好，便要視乎排隊的時間，今早自己於觀塘工作完畢後，便乘的士前來，約早上10時到達，又自信對品牌資料瞭如指掌，不擔心設計師所提出的問題（i think we know the brand well, so don't need to worry），他又表示，即使排尾位無法購入心頭好亦不會傷心，只要一睹產品便可（we just see the collection is fine）。

下午12時15分正式發售產品。 12時許正式開賣 產品先到先得 潮牌於11時半，在社交平台表示將於下午12時15分正式發售產品，產品為先到先制得不設抽選，並限量制每人可選擇購買一隻大Size REALHEAD 或 GOCCODO Sofubi公仔模型，同時可以購買1隻細 Size REALHEAD、GOCCODO Sofubi或1隻 REALHEAD、 GOCCODO 指頭，即可購買1隻大size及1隻細size公仔模型，並接受重新排隊至展覽完結為止。

利工民攜潮牌推產品 設計師即場提問打撃炒賣

利工民織造廠有限公司與潮牌合作推出限量T恤及潮物，包括限量55套的口袋款式T恤，並標明是「Made in Hong Kong」，有關產品將於今天下午發售。為打撃炒賣行動，在埸兩位設計師將會即場向購買者提出問題，再決定是否賣予對方。