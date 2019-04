【搶購利工民】各地粉絲專程來港通宵排隊　千元大掃限量版產品

來自台灣的粉絲專程到港兩日一夜排隊購買心頭好。(鄧詠中攝)

專程來港 通宵排隊沒有訂酒店

來自台灣的Isa昨早(6日)11時與男朋友到港,下午2時便開始排隊,現時排在第16位,她認為活動機會難得,直言「既然香港有機會就一定要來」,自己為了活動並沒有訂酒店,稍後便會回台灣。去年品牌於香港亦有舉辦活動,但她無法到場,今年「一公佈(時間)就訂了機票一定要來」。她表示,是次來港機票大約為7,000台幣(折合約1,780港幣),但表示「可以來,機票就不是問題」。她指這次希望購入品牌與利工民合作的限量版T恤,因為有「老品牌的手工」,以及品牌推出的大型版公仔模型。是次活動為打撃炒賣行動,設計師將向客人提出問題,Isa認為作為粉絲要明白創作者精神,昨日見到兩名設計師進出,「緊張到說不出話」,認為即使排隊排很久也「超值得」。

及後Isa進店選購約20分鐘後,花費約千多元購入限量公仔模型、簽名版「利工民」限量套裝等物品。她表示購得的限量版公仔只有兩名設計師一起活動時,才有機會推出,又對於首次參加活動購得心頭好,感到非常興奮。

「資深粉絲」不擔心設計師提問 排隊為睹產品風采

來自泰國的Jeep表示,因工作關係昨日已到香港,今晚便會返回泰國,他表示遇到此活動,感到出乎意料(unexpected),將會進入店內再決定購買的產品,又指自己已成為該個潮牌的粉絲約十年,過往經常購買其產品。他又指,能否買到心頭好,便要視乎排隊的時間,今早自己於觀塘工作完畢後,便乘的士前來,約早上10時到達,又自信對品牌資料瞭如指掌,不擔心設計師所提出的問題(i think we know the brand well, so don't need to worry),他又表示,即使排尾位無法購入心頭好亦不會傷心,只要一睹產品便可(we just see the collection is fine)。