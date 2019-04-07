【虐牛疑雲】大帽山驚現煮熟牛腳殘肢　網民怒斥：太可惡！

去年大帽山驚現小牛掛屍標距柱上，近日懷疑出現煮熟牛肢。周六（6日）中午12時許，有網民在Facebook「大帽山觀景台」發帖聲稱日前在山上，發現看似煮熟的小牛牛腳殘肢，隨即有另一網友上載殘肢圖片作證，網民羣情洶湧，怒斥「太可惡」。據說，一向關注野生牛群的團體成員已就事件通知愛護動物協會。

林先生稱在大帽山近牛棚轉彎位發現疑似煮熟小牛殘肢。（網上圖片）

大帽山驚現牛殘肢 牛群表現異常

林先生在「大帽山觀景台」發帖，稱上周五（5日）在大帽山牛棚附近的轉彎位置，發現一隻小牛牛腳殘肢，「看似是煮熟了，食淨（剩）的」，他又指，平日路經該處，牛隻很安靜，惟當日牛隻不尋常地不停大叫，他提醒「要影相的朋友，要注意安全，唔好走得太近」。

林先生的發帖引起另一網民何先生的注意，並貼上疑相關的牛隻殘肢佐證，他稱同樣在上周五的凌晨3時發現殘肢，及至早上約7至8時下山時，在天亮的情況下拍攝該殘肢圖片。

何先生稱在周五早上拍下牛隻殘肢圖片。（網上圖片）

牛隻殘肢激發網民氣憤不已，斥責「太可惡」，網民留言：「如果真係咁可惡，咁那些不是人來的！連畜生都不如呀」、「唔好放過兇手」、「有冇搞錯，果度牛牛好乖」。

證據不足故無報警 籲市民留意可疑人

何先生及林先生均向香港01表示未有就事件向警方報警，何先生解釋：「我只看見牛腳，我冇見人食牛，所以冇（報警）。」林先生則說：「所有嘢加起來不夠證據，報警也是無補於事。」他又呼籲：「大家要注意有關可疑人物，要報警查辦！」一向關注野牛情況的群組「十四鄉牛牛 - 西貢」成員Debby就事件聯絡愛護動物協會跟進。

愛協未見牛腳 日間將再派員搜索

愛協發言人回覆稱，愛協督察周六收到市民報案，指Facebook有人分享在大帽山發現有已煮熟的牛腳，愛協督察昨晚約6時曾經走上山搜索，但無發現牛腳，也沒有看到牛，最後督察也有走到位於山頂的氣象塔，向管理人員查問，都表示沒有發現有人虐牛。愛協督察稍後會再安排日間時間再去搜索，如市民發現相關情況，可致電2711 1000與愛協聯絡。

去年6月，一隻雄性小牛遭掛屍於大帽山近雷達站的一條標距柱上，全身體碎，內臟被挖空，警方將案件列作殘酷對待動物。