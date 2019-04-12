警深水埗酒吧掃黃　拘21名泰籍女郎

大批警員在場。(賴南秋攝)

警方昨晚(11日)突擊搜查深水埗褔華街地下一間酒吧，拘捕2名本地男子、1名本地女子及21名泰國籍女子。其中該批泰籍女子，涉嫌「違反逗留條件」。一干人等被押上警車返署扣查。

警方表示，深水埗警區特別職務隊、長沙灣分區雜項調查隊、聯同行動部第一應變大隊機動部隊人員，根據線報及經深入調查後，昨日晚上約9時進行一項掃黃行動。人員突擊搜查褔華街182號一酒吧，拘捕2名本地男子，1名本地女子及21名外籍女子，年齡介乎21至49歲，當中一名44歲姓鄭本地男子涉嫌「管理賣淫場所」；另外一名37歲姓謝本地男子、及一名49歲姓李本地女子則涉嫌「協助管理賣淫場所」；其餘21名持護照外籍女子，涉嫌「違反逗留條件」被捕，當中一名24歲女子同時涉嫌「為不道德目的而唆使他人」被捕。被捕男女現正被扣留調查。警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

此外，荃灣警區特別職務隊聯同入境事務處人員根據線報及經深入調查後，昨晚約8時突擊搜查沙咀道337至339號多個單位，拘捕4名年齡介乎25至34歲持雙程證的內地女子，涉嫌「違反逗留條件」；

而九龍城警區特別職務隊亦聯同入境事務處人員，昨午2時突擊搜查區內多個單位，共拘捕8名年齡介乎26至50歲的持雙程證內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。

油尖警區特別職務隊聯同入境事務處人員，根據線報及經深入調查後，昨日下午約3時在油麻地廟街、新填地街、碧街、上海街，及尖沙咀加拿分道、金巴利道一帶的酒店及多個單位，共拘捕23名年齡介乎20至53歲的內地女子涉嫌「違反逗留條件」，當中22人持雙程證，1人持護照。

所有被捕女子現正被扣留調查，稍後將交由入境事務處跟進。根據現行法例，「違反逗留條件」一經定罪，最高可被判處罰款五萬元及監禁兩年；「為不道德目的而唆使他人」一經定罪，最高罰款一萬元及監禁六個月。