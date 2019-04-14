情困婦酒店WhatsApp丈夫圖燒炭　幸及時救出

凌晨1時，油麻地吳松街169-189號聖地牙哥酒店，一名40歲姓許女子發WhatsApp短訊給丈夫，聲稱在酒店房間內燒炭，其44歲姓陳丈夫大為緊張，立即報警求助。消防員趕到現場，女事主自行開門，房間內有炭但未有燒炭自殺，最終由丈夫陪同送院。警調查後，事主因感情問題引致企圖自殺，事件沒有可疑。

女事主送院治理。（陳永武攝）

女事主丈夫（黑衣者）陪同送院。（陳永武攝）

60歲男子燒炭 妻及時發現

另外，牛池灣彩雲邨伴月樓一單位，凌晨約1時，一名57歲男子在單位內燒炭自殺，妻子回家發現及時制止。救護員及消防員接報到場，男事主送院時清醒。警方在現場檢獲遺書，初步調查顯示事件沒有可疑。

男事主送院時清醒。（陳永武攝）

現場為彩雲邨伴月樓一單位。（陳永武攝）

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