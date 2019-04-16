【聯誼會斬人】惡煞旺角聯誼會掃場毆兩兄弟　警調查離去後再斬父

深宵時份，旺角一間聯誼會在3小時內，接連發生兩宗傷人案。先在昨晚上11時許，四名男子闖入旺角道的金沙聯誼會搗亂，以雨傘圍毆兩兄弟。約凌晨二時，兇徒再次來襲，約十人闖入聯誼會內，其中三人揮刀追斬姓廖（60歲）男股東，他手、腳共中4刀浴血。三名傷者為父子關係。

斬人前曾掃場 探員調查後即施襲

早在（15日）深夜11時許，四名男子闖入上址，並喝問誰是負責人，其中一名姓廖（24歲）青年自稱是負責人後，有人即推枱翻椅，以雨傘向他圍毆，其22歲胞弟制止時同被打傷。救護員趕抵將耳朵受傷的廖男送院，其弟則手部受輕傷，拒絕送院。四名兇徒同樣逃去無蹤。

接著在凌晨2時許，約十名惡煞闖入旺角道四號的上述，當中三人揮刀追斬當時在櫃面的姓廖（60歲）男股東，他走避不及，手、腳共中4刀浴血，兇徒得手後四散逃去；傷者則由救護員送院，幸當時仍然清醒。兩宗襲擊案，三名傷者為父子關係。

消息稱，兩案疑犯均為南亞裔人士，亦有一名本地男子；而案發聯誼會於2014年開業。警方分別將案件列作「傷人」及「襲擊致造成實際身體傷害」處理，不排除事件涉及公司內訌，旺角警區刑事調查隊正追查兩案是否有關連。

涉事聯誼會於網上的專頁顯示，聯誼會有提供場地供人進行麻將耍樂，又上傳麻將檯的照片，更於簡介內容寫上「落場無父子，檯上見真章」。

現時於本港經營聯誼會一般以會所形式經營，會員可租用會址打麻將或其他娛樂聯誼，聯誼會亦會提供收費餐飲。

經營聯誼會須領牌照

要經營聯誼會，負責人必須於開業前向民政事務總署申請牌照，即所謂「會所牌」，證明書須每年續期。合格證明書持有人必須於證明書有效期屆滿前至少三個月申請。而根據《會社條例》，聯誼會是為會員提供社交或康樂設施，且擁有會員或會員帶同的嘉賓才有權使用會址。

於已領牌的聯誼會進行打麻將是允許的，惟會所不能從中抽取佣金。過去警方搗破不少地下賭檔，藉聯誼會的名義，經營非法麻將，從中抽水圖利。